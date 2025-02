Quem é a esposa de Ben Stiller? História do trabalho e o relacionamento de Christine Taylor

Curioso para saber mais sobre As pernas estão posando e sua esposa? O ator é uma figura notável na indústria do entretenimento hoje, mais conhecida por seus papéis cômicos e cinema. Stiller estrelou muitos filmes amados em todo o mundo durante as décadas, como Zoolander, Tropic Thunder, a noite da série de filmes do Museum e muito mais.

Aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre a esposa de Ben Stiller, como se conheceram e mais detalhes sobre o casal.

Com quem é Ben Stiller?

Ben Stiller é casado com Christine Taylor.

Taylor nasceu em Allentown, Pensilvânia, em 30 de julho de 1971. Ele é o mais velho de dois irmãos e passou a maior parte de sua infância em Wescosville. Taylor completou seus estudos de St. Thomas More School antes de se formar na Allentown Central Catholic High School.

O que é o trabalho de Christine Taylor?

A esposa de Ben Stiller é atriz.

Christine Taylor começou sua corrida na tela em 1989, estrelando a série de comédia ocidental, Hey Dude, em Nickelodeon. Desde então, ele deixou sua marca na indústria com muitos filmes notáveis ​​e programas de televisão, incluindo o filme Brady Bunch, Zoolander, High Desert e muito mais.

Ao longo dos anos, Taylor também estrelou vários filmes e programas famosos, como Hannah Montana para sempre, desenvolvimento preso e muito mais. Seu projeto mais recente é um próximo filme de comédia chamado The Dink, produzido por seu marido.

História do relacionamento de Ben Stiller e Christine Taylor

Ben Stiller conheceu sua esposa Christine Taylor em 1999, no set de comédia da Fox Television, Heat Vision e Jack.

O ator revelou Parada Que ele e Taylor haviam deixado recentemente seus respectivos relacionamentos naquela época. Após o primeiro encontro, os dois se conectaram e entraram em um relacionamento. Depois de um ano, eles trocaram seus votos em maio de 2000 na impressionante ilha de Kauai, no Havaí.

Stiller e Taylor trabalharam juntos em vários filmes e programas ao longo dos anos. Em 2017, o casal se separou brevemente, mas retornou três anos depois, durante a pandemia Covid-19 em 2020 (via via presente)

Ben Stiller e Christine Taylor são pais de dois filhos juntos. Sua filha She Olivia nasceu em 2002, enquanto seu filho Quinlin Dempsey chegou três anos depois em 2005. O casal está prestes a completar 25 anos de casamento e continuou apoiando ao longo dos anos, apesar de vários altos e baixos.