Quem é a esposa de Billy Bob Thornton? História de trabalho e relacionamento de Connie Angland

Billy Bob Thorton Ele esteve sob os holofotes recentemente devido à conclusão de sua série, Landman. Embora sua carreira diversificada na indústria do entretenimento seja bem recebida, os fãs também querem saber sobre sua vida pessoal. Muitos querem saber com quem o artista vencedor do Oscar é casado. Então, quem é a esposa de Billy Bob Thornton e o que ela faz?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a esposa de Thornton, seu trabalho e a história de relacionamento do casal.

Com quem Billy Bob Thornton é casado?

Billy Bob Thornton é casado com Connie Angland.

Durante sua aparição em Jimmy Kimmel ao vivoThornton mencionou um fato interessante sobre a escolha de sua esposa por uma casa em Pacoima, Califórnia. Ele disse: “Connie, minha esposa, ela realmente queria que tivéssemos isso porque me mantém em casa. E também não preciso dirigir até o Sunset Marquis (hotel em West Hollywood) quando ela me expulsa. “Posso simplesmente descer a colina até o estúdio de gravação.”

Qual é o trabalho de Connie Angland?

Connie Angland tem uma carreira multifacetada na indústria do entretenimento.

Ela já trabalhou como atriz, marionetista, maquiadora e artista de efeitos especiais na indústria. O homem de 60 anos é conhecido por trabalhar como engenheiro animatrônico em Aracnofobia. Os trabalhos de efeitos especiais de Connie Angland incluem Men in Black, Men in Black II, Phantoms e muitos outros.

História de relacionamento de Billy Bob Thornton e Connie Angland

Billy Bob Thornton e Connie Angland se cruzaram pela primeira vez em maio de 2003, após a separação do primeiro de sua quinta esposa, Angelina Jolie. Os dois começaram a namorar e deram as boas-vindas à primeira filha um ano depois, em 2004, a quem chamaram de Bella. Em entrevista com METRÔDesculpeThornton mencionou que nunca quis se casar com Angland para salvá-la do escrutínio da mídia devido a seus relacionamentos anteriores fracassados.

Ele disse: “Eu disse a Connie que não queria fazê-la passar por isso. Nós fazemos isso bem. Estamos juntos há quatro anos. “Temos um filho juntos”, disse ele na época. “Se nos casarmos, a imprensa começará a chamá-la de ‘Número Seis’”, acrescentou Thornton.

No entanto, o casal se casou em uma cerimônia privada no dia 22 de outubro de 2014 e está inseparável desde então.