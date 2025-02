Quem é a esposa de Blake Shelton? História do trabalho e relacionamento de Gwen Stefani

Blake Shelton E sua esposa, Gwen Stefani, está casada há mais de três anos, o que causou curiosidade sobre sua história de amor. Ele é um cantor e compositor proeminente, amplamente conhecido por suas músicas country de sucesso e como treinador no reality show, The Voice. Enquanto sua carreira musical continua a atrair atenção, muitos se intrigam sobre sua vida pessoal, especificamente o casamento deles. Então, aqui há detalhes sobre o relacionamento de Shelton e Stefani.

Com quem é Blake Shelton?

Shelton é casado com Gwen Stefani.

Depois de sair por alguns anos, eles se comprometeram em outubro de 2020. Stefani publicou seu momento especial em Instagramonde você pode vê -lo exibindo seu anel. A legenda da publicação diz: “Sim, por favor!” Publicando a mesma imagem, Shelton escreveu um Mensagem sinceraEle disse: “Oi @gwenstefani, obrigado por salvar meu 2020 … e o resto da minha vida. Eu te amo. Ouvi um sim!”

Qual é o trabalho de Gwen Stefani?

Stefani é um cantor, compositor e designer da moda.

Inicialmente, ele frequentou a Universidade Estadual da Califórnia, Fullerton, para obter um título, mas finalmente decidiu abandonar para perseguir seus sonhos musicais. Seu irmão começou na indústria da música ao apresentá -la à loucura e ao seletor, que lhe deu a oportunidade de fornecer vozes à sua recém -formada banda de ska.

Durante seus primeiros anos de carreira, ele também forneceu vozes convidadas ao álbum Robbin ‘The Hood of Sublime. Mais tarde, ele também associado à banda de rock, sem dúvida, ganhando atenção enorme por suas pistas individuais “apenas uma garota” e “não falam”. Quando a banda fez uma pausa, começou sua viagem para fazer um nome solo.

A história do relacionamento de Blake Shelton e Gwen Stefani

Em abril de 2014, as estradas de Shelton e Stefani cruzaram oficialmente quando estavam treinando competidores na competição de canto, The Voice. Ambos eram casados ​​com seus respectivos cônjuges naquela época. Eles ficaram mais próximos após seus divórcios de seus parceiros em 2015. O estado oficial das datas do casal foi revelado por Pessoas No mesmo ano. As notícias solidificaram ainda mais sua estréia no tapete vermelho da festa do Vanity Fair Oscar no início de 2016. A dupla se casou em 2021 em uma cerimônia íntima em Oklahoma e tem aproveitado seu tempo como casal desde então.