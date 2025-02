Quem é a esposa de Boston Rob Mariano? História do relacionamento de crianças e relações de Amber Mariano

Robert Carlo MarianoTambém conhecido como Boston Rob Mariano, ele é amplamente conhecido por seus períodos em Survivor. Enquanto as ondas atualmente como traidor na terceira temporada da terceira temporada, os fãs se sentiram curiosos por sua vida pessoal. Muitos estão ansiosos para saber quem a sensação do programa de televisão é casada. Então, quem é Esposa de Boston Rob MarianoE quando o casal encontrou pela primeira vez?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a esposa de Boston Rob Mariano, seus filhos e sua história de relacionamento.

Com quem é Boston Rob Mariano?

Boston Rob Mariano é casado com Amber Mariano.

Nascido em 11 de agosto de 1978, Amber seguiu sua educação na Beaver Area High School antes de se formar no Westminster College. Durante seu tempo lá, ela atuou como vice -presidente e nova coordenadora de membros da fraternidade feminina, Alpha Gamma Delta.

Amber é uma estrela da Reality Television conhecida por competir em Survivor: The Australian Outback e Survivor: All-Stars, onde emergiu como vencedora. O homem de 46 anos também participou do Survivor: Winners in the War (temporada 40), terminando no 20º lugar.

Além disso, Amber Mariano competiu na 7ª temporada de corrida com Boston Rob Mariano. O casal também estrelou sua própria série especial, Rob e Amber: contra as probabilidades.

Quantas crianças Boston Rob Mariano e Amber Mariano têm?

Boston Rob Mariano e Amber Mariano são pais orgulhosos de quatro filhos.

O casal deu as boas -vindas ao seu primeiro filho, Lucia Rose, em 4 de julho de 2009. Sua segunda filha, Carina Rose, nasceu em 2010, seguida por sua terceira filha, Isabetta Rose, em 5 de maio de 2012. Sua família foi expandida mais uma vez Em 2014, com o nascimento de sua filha mais nova, Adelina Rose (através de Pessoas).

A história de Boston Rob Mariano e o relacionamento de Amber Mariano

Boston Rob Mariano e Amber Mariano se reuniram pela primeira vez como competidores em Survivor: All-Stars em 2003. Sua amizade logo se tornou amor e os dois começaram a sair. Durante o episódio final, Rob Mariano ficou de joelho, propondo âmbar contra milhões de espectadores.

Em uma entrevista com Entretenimento esta noiteAmber refletiu sobre sua experiência de nomeação não convencional durante o sobrevivente, dizendo:

“A maneira como nosso relacionamento começou é tão diferente do que alguém experimenta com compromissos. Quando você está no sobrevivente, não consegue nem escovar os dentes, nem consegue escovar o cabelo, nem trocar de roupa. Então, não tivemos essa maneira quase falsa de impressionar entre nós … foi tão real quanto ele coloca.

O casal se casou em 16 de abril de 2005, em uma bela cerimônia de praia em Las Bahamas. Eles têm sido inseparáveis ​​desde então.