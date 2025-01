Quem é a esposa de Brandon Jenner? História das crianças e o relacionamento de Cayley Stoker

Curioso para saber sobre Brandon JennerA história do relacionamento com Sua esposa? Jenner, cantor e compositor, é membro da família Kardashian-Jenner. Um meio -irmão de Kendall e Kylie Jenner, é mais conhecido por aparecer no reality show popular, Keeping Up With the Kardashians.

Aqui está tudo o que sabemos sobre a esposa de Brandon Jenner, quantos filhos têm e mais detalhes sobre o casal.

Com quem é Brandon Jenner?

Brandon Jenner é casado com Cayley Stoker.

Vindo de Malibu, Califórnia, Stoker é apaixonado por proteger e preservar seus recursos naturais. Ela seguiu os passos de seu pai Dermot Stoker e atualmente atua na Comissão de Parques e Recreação de Malibu. Cayley Stoker frequentemente falou sobre a contribuição de seu pai para a comissão e a comunidade. Ela espera continuar o legado de seu pai e ajudar as áreas de Malibu a ser um “pátio de recreação natural” para crianças e adultos.

Quantas crianças têm Brandon Jenner e Cayley Stoker?

Brandon Jenner e Cayley Staker têm três filhos juntos.

O casal recebeu os gêmeos, Bo e Sam, em 19 de fevereiro de 2020. Quatro anos depois, sua filha Joan Almond chegou em agosto de 2024.

Jenner e Stoker também são pais de Eva James, filha de Jenner de seu casamento anterior com Leah James.

A história do relacionamento de Brandon Jenner e Cayley Stoker

Segundo os relatos, Brandon Jenner cruzou pela primeira vez com Cayley Stoker em 2018 e começou um relacionamento logo depois. Depois de sair por algum tempo, o casal aparentemente anunciou seu compromisso em janeiro de 2020 a um Publicação do Instagram Com a legenda, “é oficial”. No dia seguinte, Jenner deixou outro correspondênciaDesejando um feliz aniversário um feliz aniversário, e sua esposa ligou para ela. Em uma entrevista com Pessoas Mais tarde, Jenner esclareceu que se casaram em 21 de janeiro de 2020 no Palácio da Justiça de Santa Barbara. Ele também revelou que sua filha Eva e a avó de Cayley, Joan, eram testemunhas de casamento.