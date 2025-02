Quem é a esposa de Bubba Wallace? História do relacionamento de crianças e relações de Amanda Carter

Bubba Wallace Recentemente, ele esteve no noticiário, desde que venceu os dois primeiros duelos nas corridas de classificação de Daytona na quinta -feira, junto com Austin Cindric. Isso preparou para o Daytona 500 da abertura de domingo. Enquanto sua carreira como carros padrão está bem documentada, os detalhes sobre sua vida pessoal permanecem relativamente desconhecidos. Então, quem é Esposa de Bubba Wallace E quantos crianças Ter?

Aqui está tudo a saber sobre o cônjuge de Wallace, seus filhos e a história do relacionamento do casal.

Quem é a esposa de Bubba Wallace?

A esposa de Bubba Wallace é Amanda Carter.

Carter seguiu sua educação na Universidade Estadual de Apalaches, onde se formou em finanças e bancos. De acordo com Rede dos EUA.Ele serviu como analista financeiro no Banco da América. Carter também ocupou o cargo de vice -presidente da Fraternidade Internacional Alpha Pi. (através Sportskeeda)

Atualmente, Carter está trabalhando como artista e dirige um Instagram Page, @mandyinthestudio, mostrando seus trabalhos.

Quantas crianças Bubba Wallace e Amanda Carter têm?

Bubba Wallace e Amanda Carter são pais orgulhosos de uma criança.

O casal deu as boas -vindas ao seu primeiro filho em 29 de setembro de 2024 e compartilhou as notícias por meio de um conjunto Instagram correspondência. Eles chamaram seu filho, Becks Hayden.

Bubba Wallace e a história do relacionamento de Amanda Carter

Bubba Wallace e Amanda Carter cruzaram pela primeira vez no ensino médio. Em uma entrevista com PessoasWallace abriu em sua reunião indicando: “Ela achou agradável, mas não atraente”. Além disso, ele disse: “Lembro -me de vê -la e pensei: ‘Uau, ela é linda”. Após sua formatura no ensino médio, a dupla continuou em contato como amigos.

Logo, o relacionamento deles foi fortalecido e acabou se reconectando corretamente em uma partida de futebol universitário em 2015. Além disso, Wallace acabou convidando Carter para uma corrida em Las Vegas. Após uma rejeição inicial, Wallace finalmente concordou e os dois se apaixonaram lentamente.

A dupla começou a sair e o corredor propôs Carter perto de uma cachoeira em Oregon em junho de 2021. O casal se casou com a véspera de Ano Novo em 2022 em Charlotte, Carolina do Norte.