Quem é a esposa de Christian Slater? Jó e crianças de Brittany López

Christian Slater e sua esposa, Britanny López, estão casados ​​há mais de uma década, iluminando a curiosidade sobre seu relacionamento romântico. Ele é um ator popular, amplamente conhecido por suas performances no filme de comédia negra, Heathers e Robot de USA Network. Enquanto sua carreira como ator é comumente discutida, muitos foram investidos em sua vida pessoal. Então, aqui há detalhes sobre o relacionamento de Slater e López e as crianças.

Quem é a esposa de Christian Slater?

Slater é casado com Britanny López.

As estradas de Slater e López atravessaram a primeira vez em um resort nas Chaves da Flórida em 2010. Em uma conversa em tarde da noite com Jimmy Fallon, disse ele durante suas férias no resort, ele estava tendo sua aveia. Então, ele viu López já uma senhora mais velha aparecendo. Suas ações enigmáticas o fizeram pensar que poderia propor à senhora mais velha. Esse pensamento surgiu desde o local onde estavam sentados, era conhecido pelas propostas. (através Hoje)

Além disso, ela aprendeu que a senhora mais velha era sua tia e que a estava ajudando a capturar a beleza do parque. Logo, ele conseguiu tocar uma conexão com López e foi para Everglades. Em 2012, Slater se ajoelhou para propor López durante sua viagem ao Maine. No ano seguinte, eles finalmente se casaram em um tribunal de Miami.

Qual é o trabalho de Brittany López?

López é ex -diretor de desenvolvimento corporativo do Museu de Arte Contemporânea do Norte de Miami.

Ela é a filha de Albert López, proprietária da General Asphalt. Anteriormente, ele frequentou o Carleton College em Northfield, Minnesota, para obter um título de literatura e economia. Após a formatura, ele seguiu sua paixão artística, começando a trabalhar em um museu contemporâneo. Ele passou dois anos no museu como diretor. No entanto, quando ela conheceu oficialmente o namorado, naquela época, ela estava trabalhando em uma grande casa de leilões em Miami, para presente.

Quantas crianças têm Christian Slater e Brittany López?

Eles compartilham dois filhos: uma filha e um filho.

Em agosto de 2019, a dupla recebeu seu primogênito. Sua família continuou a crescer com a chegada de um segundo bebê em julho de 2024. Os nomes de seus filhos ainda não foram revelados.