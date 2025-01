Quem é a esposa de Dalton Risner? Trabalho e Instagram de Whitney Marie

Os internautas estão ansiosos para aprender tudo sobre Dalton Risner esposaqual é a sua profissão e muito mais. A estrela da NFL atualmente joga como armador do Minnesota Vikings. Antes de sua carreira profissional, Risner jogou pelo Kansas State Wildcats. Dada a sua incrível carreira em campo, os fãs sempre tiveram curiosidade sobre sua vida pessoal também.

Então, aqui está tudo o que sabemos sobre a esposa de Risner, como eles se conheceram e mais detalhes sobre sua jornada juntos.

Quem é a esposa de Dalton Risner?

Dalton Risner é casado com Whitney Marie.

em um vídeo tiktokA esposa de Risner compartilhou a história sincera de como o amor deles começou. Marie o conheceu quando estudava na Fort Hays State University, onde jogava basquete. No entanto, eles finalmente se conheceram quando Risner estava de férias no Lago Ozarks, onde ficava a casa de seus pais e ela tinha um emprego de verão. (através Correio de Nova York)

Pouco depois, Risner mandou uma mensagem para Marie, mas infelizmente ela estava namorando na época. Porém, um ano depois, quando ela estava solteira novamente, os dois se reconectaram no Snapchat e começaram a namorar logo depois. A estrela do futebol finalmente fez a pergunta em 2021 e o casal se casou um ano depois.

Qual é o trabalho de Whitney Marie e seu Instagram?

Whitney Marie é empreendedora e influenciadora de mídia social.

Marie é dona de uma marca de joias chamada WAAWEES, que oferece joias modernas à prova d’água. Ao apresentar sua visão para a marca, ele escreveu em seu site oficial“Trabalhei para trazer joias de prata esterlina ao mercado a um preço acessível. Minha missão é não apenas proporcionar sustentabilidade, mas também proporcionar uma experiência a cada cliente. “WaaWees é mais do que apenas uma joalheria.”

A esposa de Dalton Risner também tem presença significativa nas redes sociais, com 123 mil seguidores no Instagram. sua página @whitneymarierisner apresenta fotos impressionantes dela exibindo seus OOTDs, momentos adoráveis ​​com o marido e a família e conteúdo geral sobre estilo de vida. Além disso, Marie tem mais de um milhão de seguidores no tiktokonde ele explodiu durante a pandemia de COVID-19, compartilhando histórias de sua família na NFL.