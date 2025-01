Quem é a esposa de Darren Criss? O trabalho e os filhos de Mia Swier

Darren Criss É comemorado entre as massas como ator, cantor e compositor. Embora as pessoas estejam cientes de sua carreira diversa, a atenção agora se concentrou em sua vida pessoal. Muitos querem saber quem o ator vencedor do Globo de Ouro é casado.

Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre a esposa de Criss, seu trabalho e seus filhos.

Quem é a esposa de Darren Criss?

Darren Criss é casado com Mia Swier.

Criss e Swier se conheceram em 2006 através de amigos em comum. Depois de quatro anos, a dupla começou um relacionamento romântico. Em 2013, o ator de Glee falou sobre seu relacionamento com Beijo 92.5 E ele disse: “Estamos juntos há muito tempo. Eu não sabia que ia aparecer na televisão quando começamos.

Em janeiro de 2018, Criss perguntou a Swier e os dois comprometidos. O casal trocou votos no casamento em 16 de fevereiro de 2019 em Nova Orleans.

Qual é o trabalho de Mia Swier?

Mia Swier tem uma corrida multifacetada na indústria do entretenimento.

Swier terminou seus estudos na Indian Springs School. Além disso, ele obteve um Bacharelado em Ciências Aplicadas (BASC) em estudos de comunicação/mídia de massa e continuou seus estudos de conclusão de filmes na New York Film Academy.

Swier também fez um estágio na ABC Television e trabalhou no reality show no Saturday Night Live. Além disso, ele atuou como assistente de produção na White Cherry Entertainment e usa redes.

Posteriormente, ela se tornou produtora associada da Showtime Networks Inc. e atuou como escritora e produtora da Fox Broadcasting Company. Em 2012, Mia Swier fundou sua própria empresa chamada Von Glitz Productions. (através LinkedIn)

Além disso, ele fazia parte de uma banda chamada Shoot the Freak. Swier também é co -proprietário do Piano Bar Tramp Stamp Granny, juntamente com o marido Darren Criss.

Quantas crianças Criss e Mia Swier têm?

Darren Criss e Mia Swier são pais orgulhosos de dois filhos.

O casal recebeu o primeiro filho em 2022, a quem eles chamaram de bluesy belle. Em 3 de junho de 2024, seu segundo filho nasceu, Laszlo.