Quem é a esposa de David Genat? Os filhos de Pearl Christensen e seu Instagram

David GenatConhecido por Survivor: All-Stars e Celebrity Apprentice, ele cativou o público com seu charme e determinação. Agora, enquanto ele enfrenta Deal or No Deal Island em sua segunda temporada, o foco está em sua vida pessoal. Então, quem é a esposa de David Genat, Pearl Christensen?

Aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre a esposa de David Genat, Pearl Christensen, e seu relacionamento.

Quem é a esposa de David Genat?

David Genat é casado com Pearl Christensen, treinadora de movimento e personal trainer. O casal, que está junto há mais de uma década, reside em Perth, na Austrália. Genat sempre expressou o quanto valoriza seu relacionamento e o papel que a família desempenha em sua vida. Antes de Pearl Christensen, David Genat foi casado com a designer de joias Kathleen Genat.

Depois de passar quase 20 anos nos EUA para seguir a carreira de modelo, a perspectiva de David Genat mudou depois de vencer o Australian Survivor: All-Stars. Ela decidiu voltar para a Austrália, onde poderia se concentrar em criar a filha e se reconectar com os filhos.

Quantos filhos David Genat e Pearl Christensen têm juntos?

David Genat e sua Pearl Christensen têm um filho, uma filha chamada Rei. Anteriormente, Genat falou abertamente sobre criar Rei de uma forma que a encorajasse a abraçar sua singularidade e evitar a pressão dos padrões de beleza. Ele disse: “Queremos que ela seja aceita como é, não importa o que aconteça. Queremos que ela seja ela mesma e não sinta o peso dos padrões convencionais de beleza. E olha, eu venho do ramo de modelagem, sou julgado pela minha aparência há 20 anos, mas… acho que as pessoas realmente anseiam pela realidade.” (através QUEM)

Genat também tem dois filhos, Winston e Hugo, de um relacionamento anterior.

O que é o Instagram de Pearl Christensen?

O nome de usuário do Instagram de Christensen é @perlachristense. Ele tem mais de 1,6 mil seguidores.