Quem é a esposa de David Letterman? História de trabalho e relacionamento de Regina Lasko

Hospedar David Letterman Ele ganhou reputação na indústria da televisão como apresentador. Conhecido por seu tipo único de humor e carisma, a carreira de Letterman no entretenimento foi amplamente documentada. Mas os fãs também estão curiosos para saber mais sobre sua vida pessoal.

Então, aqui estão todos os detalhes sobre Esposa de David Lettermanseus filhos e muito mais.

Com quem David Letterman é casado?

David Letterman é casado com Regina Lasko.

Letterman já foi casado com sua namorada de faculdade, Michelle Cook. O apresentador de TV e Cook trocaram votos em julho de 1966. No entanto, eles seguiram caminhos separados em 1977. Ele também namorou Merrill Markoe, que foi o redator principal de seu talk show Late Night de 1978 a 1988.

Qual é o trabalho de Regina Lasko?

Regina Lasko trabalhou em radiodifusão. Ele trabalhou no Saturday Night Live, Late Night with David Letterman: 7th Anniversary Special em 1989 e muito mais (via IMDB). Durante uma interação com pedra rolante Em 2015, Letterman chamou Lasko de “muito inteligente” ao discutir seu trabalho. “Ela trabalhava em radiodifusão, então sabe tudo que faço aqui. E além de ser uma combinação prática, nos divertimos muito”, disse.

História de relacionamento de David Letterman e Regina Lasko

Letterman e Lasko tiveram um longo relacionamento por mais de duas décadas antes de se casarem em 2009 em Montana. O casal supostamente começou um relacionamento em 1986. Letterman revelou mais detalhes em março de 2009 em seu Late Show, dizendo: “Regina e eu começamos a namorar em fevereiro de 1986. Eu disse: ‘Bem, as coisas estão indo muito bem; Vamos ver o que acontece em cerca de 10 anos.’”

Em 2003, o casal tornou-se pai de seu único filho, Harry Joseph Letterman.