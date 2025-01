Quem é a esposa de Denis Leary? História das crianças e o relacionamento de Ann Lembeck

Os fãs estão ansiosos para aprender mais sobre a história do relacionamento entre Denis Leary e sua esposa. Leary saltou pela primeira vez na fama nos anos 90 por suas promoções permanentes na MTV, não cure para o câncer (1993) e Lock ‘n Load (1997). Ele então se aventurou na apresentação e, desde então, apareceu em uma série de filmes notáveis ​​e programas de televisão como The Amazing Spider-Man, The Job and Judgment Night. Ele também é conhecido por expressar os filmes de Diego na Era do Gelo.

Aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre a esposa de Denis Leary, como eles se conheceram e seu histórico de relacionamento.

Quem é a esposa de Denis Leary?

Denis Leary é casado com Ann Lembeck Leary.

Lembeck é um autor bem estabelecido já apareceu na lista de best -sellers do New York Times. Seus livros mais notáveis ​​incluem o fundamento, as crianças, a boa casa, os saídos de um casamento e muito mais. Ele também escreveu suas memórias como inocentes, uma ampla. Seu romance The Good House adaptou -se a um filme em 2022, estrelado por Sigourney Weaver e Kevin Kline.

Além dos romances, Lembeck também escreveu ensaios e contribuiu para publicações de renome, como Plowshares, NPR, Real Simple e The New York Times. Seu ensaio de uma coluna NYT serviu como a inspiração para o episódio “Rallying para manter o jogo vivo” na série de antologia Modern Love.

Quantas crianças Denis Leary e Ann Lembeck têm?

Denis Leary e Ann Lembeck têm dois filhos juntos.

O casal deu as boas -vindas ao filho John Joseph “Jack” em 1990, enquanto sua filha Devin chegou dois anos depois em 1992. O nascimento prematuro de Jack foi o tema das memórias de Lembeck, um inocente, um amplo. A família mantém um perfil relativamente baixo e, portanto, não há muita informação disponível ao público sobre os filhos de Leary. Além disso, Leary também é o padrinho do filho, ator e modelo de Elizabeth Hurley, Damian Hurley.

A história de Denis Leary e o relacionamento de Ann Lembeck

De acordo com The New York TimesDenis Leary conheceu Ann Lembeck em sua Alma Mater, Emerson College. Naquela época, Leary estava ensinando um workshop de redação de comédia no Instituto. Depois de sair por algum tempo, o casal se casou em 1989.

Em um episódio de 2024 do podcast de Martha Stewart, Lembeck revelou que a chave para o casamento duradouro é que eles não podem ser vistos com a frequência que quiserem devido aos seus acessórios de tempo. “É maravilhoso quando ele volta para casa. Ele sempre trabalha com pessoas realmente interessantes ”, disse Ann. Ela continuou: “Então eu gosto de ouvir o que eles fizeram, mas gosto de ficar em casa. Mas eu apenas acho divertido. Eu penso sozinho, nós nos damos bem. Temos uma grande história juntos.