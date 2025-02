Quem é a esposa de Finn Balor? História e relacionamento de trabalho de Vero Rodríguez

Enquanto a carreira de Fergal Devitt, também conhecida como Encontre BalorComo um lutador está bem documentado, muitos fãs querem aprofundar suas vidas além do ringue e descobrir quem a WWE está se casando. Então, quem é a esposa de Finn Balor e o que ele ganha para ganhar a vida?

Aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre a esposa de Balor, seu trabalho e a história do relacionamento do casal.

Com quem é Finn Balor?

A esposa de Finn Balor é Vero Rodríguez.

Balor e Rodríguez compartilham um relacionamento amoroso. Isso é evidente em suas inúmeras publicações adoráveis ​​nos perfis um do Instagram um do outro.

Qual é o trabalho de Vero Rodríguez?

Vero Rodríguez é jornalista e apresentador de televisão.

Nascido em 26 de março de 1987, Rodríguez vem da Cidade do México, no México. Ela seguiu um título de comunicação da Ibero -American University. Rodríguez começou a trabalhar como repórter de esportes em 2007 na Pumas TV durante seus dias de universidade. Após sua formatura, ele começou a organizar o programa de futebol louco na televisão MVS. Ele também trabalhou no site do Timpo Médio.

Além disso, Rodríguez assinou contrato com a Fox Sports Latin America e também foi um repórter de linha secundária nos jogos da MX e Liga MX League. Tornou -se popular ancorar a agenda da Fox Sports e o melhor da Fox Sports para a Fox Sports México e Fox Deportes.

Ele também cobriu os Jogos Olímpicos de Verão de 2016 e inúmeras edições da WWE na noite de sábado. Rodríguez também se tornou o apresentador da Fox Sports Agenda e foi um repórter nas corridas e na fórmula E.

De acordo com ela LinkedEmO 37 -Year -Od atualmente serve como apresentador principal em Telemundo Deportes e NBCUniversal Telemundo Enterprises.

Além de sua carreira em jornalismo, Vero Rodríguez é filantropo. Ele fundou a organização não -governamental e não -governamental chamada Vênus para lutar contra o gênero e a desigualdade racial, juntamente com a colega Marion Reimers.

A história do relacionamento de Finn Balor e Vero Rodríguez

Finn Balor e Vero Rodríguez cruzaram pela primeira vez no início de 2019 durante o mandato deste último como anfitrião e jornalista da Fox Sports. Eles começaram a interagir entre si profissionalmente e mais tarde se apaixonaram. A dupla era frequentemente vista em público e reconheceu oficialmente seu relacionamento em junho de 2019 em uma entrevista na final da UEFA Champions League. (através Times da Índia)

Balor perguntou a Rodríguez logo depois e os dois comprometidos. O casal se casou em 19 de agosto de 2019 em uma cerimônia privada em Tulum.