Quem é a esposa de Freddie Freeman? Jó Chelsea e crianças

Freddie Freeman E sua esposa, Chelsea, está juntos há muito tempo, com a curiosidade natural de seu relacionamento. Mais recentemente, a dupla comemorou um marco significativo em seu relacionamento durante sua viagem ao Cabo. Eles chegaram às redes sociais para marcar seu décimo aniversário, compartilhando belas fotos. Desde então, muitos foram investidos em seu bônus.

Então, aqui há detalhes sobre seu relacionamento e sua família em crescimento.

Com quem é Freddie Freeman?

Freddie Freeman é casado com Chelsea.

Freeman e Chelsea começaram a ser vistos em junho de 2011. Naquela época, o Chelsea estava procurando um diploma na Universidade da Flórida Central. Depois de concluir seus estudos em 2013, ele prometeu Freeman no ano seguinte. Alguns meses depois, a dupla se casou com St. Regis Bal Harbor em Miami Beach, Flórida. Desde então, seu vínculo permaneceu forte e se apoia constantemente em seus respectivos esforços.

O que é o trabalho de Chelsea Freeman?

O Chelsea Freeman é um agente de personalidade de televisão e imóveis.

De acordo com ela Perfil do LinkedInEle trabalha no Keller Williams Real Estate desde 2013. Além do setor imobiliário, ele também apareceu em Say Yes to the Dress: Atlanta, 8ª temporada. É uma série de realidade que apresenta mulheres cometidas de diferentes áreas da vida que chegam a A loja de casamentos para escolher o vestido certo para o seu grande dia. No programa, ela escolheu duas roupas diferentes. Ela escolheu um vestido de sirene para o dia principal e um vestido de pescoço em V com contas cobertas com penas de avestruz para recepção.

Quantas crianças Freddie e Chelsea Freeman têm?

Freddie e Chelsea Freeman compartilham três filhos.

Depois de quase dois anos de casamento, eles receberam seu primeiro filho, Frederick Charles Freeman II, também conhecido como Charlie. Sua família continuou a crescer com a chegada de mais dois filhos, Brandon John e Maximus Turner Freeman, nascido em 2020 e 2021, respectivamente.