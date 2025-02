Quem é a esposa de Idubbz? História e relacionamento de trabalho de Anisa Jomha

Ian Kane Jomhamais conhecido como DubbbzAssim, É um YouTuber reconhecido por seus canais Idubbztv, Idubbztv2 e Idubbzgames. Ele ganhou popularidade por sua série de vídeos cômicos, incluindo um desbaste ruim, policial de conteúdo e outros. Embora suas realizações profissionais estejam bem documentadas, muitos se sentem curiosos sobre sua vida pessoal, particularmente o relacionamento deles com o parceiro. Então, quem é Esposa de IdubbzE o que você ganha para ganhar a vida?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a esposa de Jomha, o trabalho dele e a história do relacionamento do casal.

Com quem é o idubbz?

Idubbz é casado com Anisa Jomha.

Idubbz e Anisa Jomha compartilham um relacionamento amoroso. O casal geralmente compartilha atualizações entre si em suas redes sociais, fornecendo aos fãs informações sobre seu relacionamento.

O que é o trabalho de Anisa Jomha?

Semelhante ao marido, Anisa Jomha é criadora de conteúdo on -line.

Nascido em 1993, vem de Edmonton, Alberta, Canadá. Ela seguiu sua educação na Harry Ainlay High School, onde também participou de jogos de lacrosse e hóquei no gelo. Além disso, ele obteve um título em B.Ed em Belas Artes e Estudo da Universidade de Alberta.

Anisa começou sua carreira nas redes sociais como jogador em jogo em Contração muscularUsando o nome Raihnbowkidz. Ao transmitir a League of Legends, ele prometeu com seus espectadores, construindo uma comunidade forte. Atualmente, um total de 224 mil seguidores no Twitch se acumulou. Além disso, Anisa também está em YouTube Atualmente, com um total de 87,3 mil assinantes, onde ele fala sobre a vida cotidiana e as correntes de contração. Ela também tem uma conta no site de somente adulto.

Fora de sua carreira como criadora on -line, Anisa Jomha trabalhou em várias funções, incluindo garçonete, instrutor de lacrosse e executivo de vendas (através de Jurídico)

História do relacionamento de Idubbz e Anisa Jomha

Idubbz e Anisa Jomha se conectaram pela primeira vez por X e se tornaram amigos. Pouco a pouco, a amizade deles se tornou romance e os dois começaram a sair.

De acordo com a de Anisa Jomha Publicação do InstagramO casal escapou em junho de 2021 e se casou.