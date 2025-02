Quem é a esposa de Jake Elliott? História das crianças e o relacionamento de Annie

Jake ElliottO relacionamento com o seu esposaAssim, Annie, Tornou -se um tópico de grande interesse entre os fãs, que querem saber o que faz para tornar a vida deste último. Além disso, os fãs também querem saber quantas crianças o casal tem. O Kicker do Philadelphia Eagles foi recentemente notícia quando seu gol no campo do pátio contribuiu para a equipe de 27-0 em sua partida do Super Bowl com o Kansas City Chiefs.

Aqui está a vida no casamento de Jake Elliott com sua esposa Annie explorou.

Com quem é Jake Elliott?

Jake Elliott é casado com Annie Elliott.

Annie se formou na Universidade de Auburn com seu diploma e domínio. Segundo relatos, ele trabalhou para a Copper Hill Estate, mas desde então ele está em uma pausa a partir de janeiro de 2025.

Annie apóia incrivelmente a carreira de Jake, geralmente ajudando muitos de seus partidos e exibindo esse apoio nas redes sociais. Ela também é amiga de Kylie Kelce, ex -Centro de Philadelphia Eagles, Jason Kelce.

Quantas crianças Jake e Annie Elliott têm?

Jake e Annie Elliott têm um filho, Beau.

Beau nasceu em 29 de julho de 2023, que o casal confirmou através Instagram Dois dias depois. Ele costuma aparecer no Instagram de Jake e Annie.

Jake uma vez credenciou Beau por ser uma forte motivação para sua carreira em uma entrevista com ele Eagles Filadélfia. “Eu definitivamente acho que você está sempre na parte de trás da sua cabeça, você sabe, pense em seu filho de volta e realmente por que você está fazendo isso e entendendo que é uma longa temporada, é difícil estar longe, disse ele.

História do relacionamento de Jake e Annie Elliott

Jake e sua esposa, Annie Elliott, se conheceram pela primeira vez na McClure Junior High School, que ambos frequentaram. O primeiro jogou pelo time de basquete escolar, enquanto o segundo serviu como líder de torcida. No entanto, eles não entraram em um relacionamento até 2017, depois que os dois se formaram em suas respectivas universidades, Memphis e Auburn.

Depois de sair por algum tempo, Jake propôs a Annie em 2019. A proposta ocorreu na academia de sua antiga escola. Mais tarde eles confirmaram a proposta através Instagram.

O casal então se casou em 7 de março de 2020, no Fairmount Park Horticultural Center. Kylie Kelce foi uma das dama de honra no casamento. Enquanto isso, Jason Kelce também foi um dos participantes.