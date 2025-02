Quem é a esposa de Jay Shetty? História do trabalho e relacionamento Radhi Devlukia

Jay Shetty Ele é amplamente conhecido por seu podcast de propósito. Embora os fãs estejam cientes de seu trabalho como treinador de vida e escritor, eles também estão curiosos sobre sua vida pessoal. Então, Quem é a esposa de Jay Shetty?E o que você ganha para ganhar a vida?

Aqui está tudo a saber sobre o cônjuge shetty, seu trabalho e a história do relacionamento do casal.

Com quem é Jay Shetty?

Jay Shetty é casado com Radhi Devlukia.

Shetty e Devlukia compartilham um relacionamento amoroso. Isso é evidente nas publicações do Instagram do casal.

Qual é o trabalho de Radhi Devlukia?

Radhi Devlukia tem uma raça multifacetada. Nascido em 30 de julho de 1990, Devlukia vem do Reino Unido. De acordo com ela siteEle obteve um título de conselho de saúde ayurvédico do Ayurveda College da Califórnia.

Ela e o marido cofundaram uma marca de chá conhecida como Juni em 2023. O casal frequentemente promove a marca em seus perfis do Instagram. O homem de 34 anos também dirige um YouTube Canal atualmente com 576k assinantes, no momento da redação. Ela compartilha conteúdo sobre alimentos, receitas, vida familiar e meditação. Além disso, ela tem 2,3 milhões de seguidores em Instagram E também é popular em Tiktok. Ela também lançou seu podcast intitulado A realmente bom e é o autor de um livro de cozinha chamado Joyful.

A história do relacionamento de Jay Shetty e Radhi Devlukia

Jay Shetty e Radhi Devlukia foram introduzidos pela primeira vez através da mãe deste último em um templo. Naquela época, Jay era um monge. Logo, Devlukia começou a admirar os pensamentos de Jay e os dois começaram a sair logo depois que Jay deixou o monge. Shetty abriu seu relacionamento em seu podcast declarando:

“Eu a vi interagir com outras pessoas … Eu tinha visto sua personalidade, ela tinha visto como ela conversou com outras pessoas e, de acordo com todas essas coisas, pensei que ela era uma ótima pessoa. Então, quando minha irmã me disse Isso (Devukia-Shetty estava interessado em mim), eu estava secretamente feliz.

O casal trocou votos no casamento em abril de 2016 e tem sido inseparável desde então (através de PESSOAS).