Quem é a esposa de Jerry O’Connell? Crianças e relações de Rebecca Romijn

Curioso para saber sobre Jerry O’ConnellA esposa? Temos todos os detalhes sobre o casamento, os filhos e a viagem de relacionamento. De seu turbilhão de romance até sua vida como pais, Jerry O’Connell e a história de amor de sua esposa são a Hollywood mais durável.

Vamos explorar quem é o cônjuge de O’Connell, sua carreira e os principais marcos em seu relacionamento.

Quem é a esposa de Jerry O’Connell?

Jerry O’Connell é casado com Rebecca Romijn, uma atriz e ex-modelo mais conhecida por seus papéis em X-Men e Star Trek: Strange New Worlds. O casal se casou em julho de 2007, depois de sair por vários anos.

Romijn era anteriormente casado com o ator John Stamos.

Quantas crianças Jerry O’Connell e Rebecca Romijn têm?

Jerry O’Connell e Rebecca Romijn são pais orgulhosos de filhas gêmeas, Dolly Rebecca Rose e Charlie Tamara Tulip, nascida em dezembro de 2008. O casal recebeu as meninas um ano após o casamento.

Romijn compartilhou anteriormente que levou um tempo livre para se concentrar em criar suas filhas durante seus primeiros anos. Ao longo dos anos, O’Connell e Romijn conversaram sobre suas experiências como pais, destacando a alegria e os desafios de criar gêmeos.

História do relacionamento de Jerry O’Connell e Rebecca Romijn

O’Connell e Romijn se reuniram pela primeira vez em 2004, depois que ele se separou de seu ex -banda John Stamos. Eles se conectaram em uma festa na piscina de Las Vegas, onde O’Connell tentou impressionar Romijn com flexões e flexões. Sua química levou a um romance que rapidamente se tornou sério.

Três anos depois, em 2007, eles se casaram com uma cerimônia íntima em sua casa na Califórnia. Em 2011, eles renovaram seus votos na data memorável de 11/11/11. Desde então, eles compartilharam vislumbres de seu feliz casamento e vida familiar, muitas vezes expressando admiração e amam mutuamente em entrevistas.

O’Connell e Romin Continue prosperando como um casal de Hollywood, equilibrando suas carreiras com a vida familiar. Com suas filhas gêmeas agora adolescentes, o casal adota as alegrias e os desafios de criar as crianças, mantendo uma associação forte e de apoio.