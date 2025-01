Quem é a esposa de Jodie Foster? História de trabalho e relacionamento de Alexandra Hedison

Jodie Foster Recentemente, ela ganhou as manchetes ao ganhar o prêmio de Melhor Atriz em Série Limitada no Globo de Ouro de 2025 por sua atuação em True Detective: Night Country. Em seu sincero discurso de aceitação, ele dedicou a homenagem aos filhos e à esposa, Alexandra Hedison. Agora que a vitória de Jodie Foster despertou a atenção generalizada, muitos estão ansiosos para saber mais sobre sua esposa, Alexandra Hedison.

Aqui estão todos os detalhes.

Com quem Jodie Foster é casada?

Jodie Foster é casada com Alexandra Hedison.

Em 2024, Jodie Foster e sua esposa Alexandra Hedison celebraram seu 10º aniversário de casamento com uma cerimônia especial, quando Foster imortalizou suas mãos e pés em cimento do lado de fora do TCL Chinese Theatre, em Los Angeles. Foster compartilhou seu profundo apreço por Hedison, dizendo: “Eu te amo muito e sou muito grata pela vida que temos juntos”. (através PESSOAS)

Qual é o trabalho de Alexandra Hedison?

Alexandra Hedison é uma fotógrafa talentosa cujo trabalho é exibido em galerias e coleções particulares em todo o mundo. Além da fotografia, ela tem formação em design de interiores, tendo participado do reality show Designing Blind. Hedison também atuou em Melrose Place, Lois & Clark: As Novas Aventuras do Superman e The L Word. Ela fez sua estreia na direção com o curta In the Dog House em 2005. Hedison também estreou recentemente seu curta ALOK no Festival de Cinema de Sundance em 2024.

História de relacionamento de Jodie Foster e Alexandra Hedison

Jodie Foster e Alexandra Hedison mantêm um relacionamento discreto desde que começaram a namorar em 2013. Embora Foster tenha se declarado publicamente “solteira” durante sua aceitação do Prêmio Cecil B. DeMille no Globo de Ouro de 2013, o casal se casou silenciosamente em uma cerimônia privada no ano seguinte.

Apesar de sua preferência pela privacidade, o casal compartilhou pequenos momentos de sua vida ao longo dos anos, como as postagens sinceras de Hedison no Instagram comemorando os marcos e aniversários de Foster. O casal também fez uma rara aparição pública em 2021 no Festival de Cinema de Cannes, quando Foster foi homenageado com a prestigiada Palma de Ouro Honorária. Durante este evento no tapete vermelho, Hedison caminhou com Foster e a beijou antes de ela receber o prêmio.