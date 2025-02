Quem é a esposa de John Legend? Chrissy Teigen Kids & Relation History

John Legend, aka John Roger Stephens, Atualmente, ele é treinador na 27ª temporada de La Voz. Embora os fãs estejam cientes de suas contribuições para o campo da música, muito não se sabe sobre sua vida pessoal. Muitos querem descobrir quem é casado com o prêmio de três tempos vencedores do Grammy. Então, quem é Esposa de John Legend E quando o casal encontrou pela primeira vez?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o cônjuge de Legend, seus filhos e o histórico de relacionamentos do casal.

Quem é a esposa de John Legend?

A esposa de John Legend é Chrissy Teigen.

Nascido em 30 de novembro de 1985, Teigen vem de Delta, Utah. Durante sua adolescência, enquanto trabalhava em uma loja de surf, ele acabou embalando uma campanha de modelagem da empresa de roupas Billabong. Ela apareceu como um modelo de pasta no reality show, tratamento ou não, tratamento. Teigen adornou o tema ilustrado do maiô. Teigen também projetou uma coleção de cápsulas para a Mercedes-Benz Fashion Week em Miami, juntamente com o designer de banheiro do Duneila Brasil.

Também é conhecido por organizar a batalha de sincronização labial, a visão, o Billboard Music Awards 2015 e outros. Teigen era o estilista e painel de alimentos na FableFife e tentou programas como treinar o engraçado, o lanche e o próximo modelo dos Estados Unidos, onde ele era um juiz de desafio. O 39 -Year -old também tem uma coleção de roupas em colaboração com a empresa de moda giratória.

Quantas crianças John Legend e Chrissy Teigen têm?

John Legend e Chrissy Teigen são pais orgulhosos de quatro filhos.

O casal deu as boas -vindas ao seu primeiro filho em 14 de abril de 2016, que eles chamaram de Luna Simone Stephens. Em maio de 2018, seu segundo filho Miles Theodore Stephens nasceu. Seu terceiro filho, Esti Maxine, nasceu em 13 de janeiro de 2023. Seu quarto filho, Wren Alexander Stephens, chegou em junho de 2023 através do sub -rogação.

A história do relacionamento de John Legend e Chrissy Teigen

John Legend e Chrissy Teigen se reuniram pela primeira vez em setembro de 2006 nos sets do videoclipe anterior, “Estéreo”, onde foram intimidados. No entanto, eles decidiram ir devagar após o vapor da tarde. Em dezembro de 2011, o casal se envolveu nas Maldivas.

Em setembro de 2013, Legend e Teigen se casaram com um tribunal na cidade de Nova York. Além disso, eles tradicionalmente se casaram no lago como, na Itália, no mesmo mês. (através Pessoas)