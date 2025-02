Quem é a esposa de Jon Gruden? Jó e crianças de Cindy

Jon Gruden Ele é um dos treinadores mais proeminentes do futebol. Enquanto sua carreira profissional está bem documentada, os fãs agora se sentiram curiosos por sua vida fora do campo. Então, Quem é a esposa de Jon Gruden?E o que você ganha para ganhar a vida?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o cônjuge de Gruden, seu trabalho e seus filhos.

Com quem é Jon Gruden?

Jon Gruden é casado com Cindy.

Gruden e Cindy atravessaram pela primeira vez em 1985 na Universidade do Tennessee em Knoxville, quando o primeiro trabalhou como assistente de pós -graduação. Acredita -se que os dois começaram a sair durante seu tempo na universidade. O casal trocou votos no casamento em 1991 e tem sido inseparável desde então. Atualmente, eles residem em Las Vegas, com neve com sua família (através de O sol americano).

O que é o trabalho de Cindy Gruden?

Cindy Gruden é filantropo e ex -professora.

Nascido em Knoxville, Tennessee, Gruden se formou na Universidade do Tennessee com um diploma em administração educacional. Além disso, ele estudou educação musical com um interesse especial no piano clássico. Ele também fazia parte da equipe de Poristas da Universidade do Tennessee e atuou como professora na Associação Nacional de Cheerleader.

Além de sua carreira em Poristas e ensino, Cindy deu tempo ao trabalho filantrópico. Ela trabalhou com inúmeras instituições de caridade ao longo dos anos. Durante a pandemia Covid-19 em 2020, Gruden criou um curso on-line para a Universidade do Tennessee.

Quantas crianças Jon e Cindy Gruden têm?

Jon e Cindy Gruden compartilham três filhos.

O casal está orgulhoso dos pais de três filhos chamados Jon II, também conhecido como Call, Jayson e Michael Gruden. A chamada seguiu os passos de seu pai trabalhando como treinador de força e condicionamento para os Raiders. Além de sua carreira de treinador, Deuce é um levantador de peso que ganhou uma medalha de ouro na classe de peso de 83 kg no Lifting World Classic Championship na IPF em 2017.