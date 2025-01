Quem é a esposa de Josef Newgarden? História de trabalho e relacionamento de Ashley Welch

José Newgarden tem ganhado as manchetes ao aparecer no vídeo promocional da Indycar ao lado de Tom Brady. Embora a carreira de Newgarden como piloto de corrida esteja bem documentada, as atenções agora se voltaram para sua vida fora das pistas. Muitos querem saber com quem o campeão de corridas é casado. Então, quem é a esposa de Josef Newgarden e o que ela faz?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a esposa de Newgarden, seu trabalho e a história de relacionamento do casal.

Com quem Josef Newgarden é casado?

Josef Newgarden é casado com Ashley Welch.

Welch tem sido um parceiro solidário da Newgarden. Isso foi visto quando ele estava ao lado de Newgarden durante as comemorações de sua vitória na Indy 500 em 2023.

Qual é o trabalho de Ashley Welch?

Ashley Welch é uma atriz.

Detalhes da família e dos antecedentes de Welch são desconhecidos, pois ela prefere ficar longe dos holofotes. De acordo com sportskeedaé uma atriz que apareceu nos primeiros filmes de Hollywood. Além disso, ela trabalhou com a Disney World e também interpretou uma princesa da Disney. Ele também co-escreveu o livro intitulado Josef’s BIG Dream com Andy Amendola e seu marido.

História do relacionamento de Josef Newgarden e Ashley Welch

Josef Newgarden e Ashley Welch se cruzaram pela primeira vez em 2012. Depois de quase dois anos, o corredor se reencontrou com Welch e os dois foram fotografados juntos enquanto este trabalhava em um projeto da Disney. Em 2017, o romance deles voltou aos holofotes quando Welch parabenizou Newgarden por sua vitória na Verizon IndyCar Series. Além disso, em outubro de 2018, a campeã de corridas fez a pergunta à atriz durante sua viagem a Kyoto.

Em 2019, o casal se casou em Nashville. Em 2022, Josef Newgarden e Ashley Welch tiveram seu primeiro filho, um menino que chamaram de Kota Nicolai. A partir de agora, o casal parece estar forte. (através Semanal dos EUA)