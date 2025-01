Quem é a esposa de Josh Herbert? O trabalho e os filhos de Abbie

Os internautas estão ansiosos para saber mais sobre Esposa de Josh Herbert. e a história de seu relacionamento. Herbert, um popular cantor e compositor da Pensilvânia, lançou várias faixas incríveis ao longo dos anos. Algumas de suas canções mais conhecidas incluem My Little Girl, In Our Own Little World, Who Do You Love e muito mais.

Aqui está tudo o que sabemos sobre a esposa de Josh Herbert, como eles se conheceram e mais detalhes sobre o casal.

Com quem Josh Herbert é casado?

Josh Herbert é casado com Abbie Herbert.

Herbert conheceu Abbie durante as filmagens de um de seus videoclipes. Abbie Herbert interpretou sua namorada no vídeo e o casal começou a namorar na vida real logo depois. Depois de alguns anos de namoro, o casal se casou em julho de 2019. Eles agora administram um canal conjunto no YouTube chamado The Herberts, onde enviam conteúdo focado em suas vidas de casal e família.

Qual é o trabalho de Abbie Herbert?

Abbie Herbert é uma influenciadora de mídia social.

Tem presença significativa nas redes sociais, com mais de 2,3 milhões de seguidores no Instagramonde compartilha posts de estilo de vida, OOTDs (Roupas do Dia) e momentos especiais com o marido e família.

Além disso, ele posta frequentemente no TikTok, onde acumulou impressionantes 15 milhões de seguidores. Muitos de seus vídeos no TikTok mostram suas experiências como mãe, incluindo momentos como a amamentação, que repercutiram em seu público e contribuíram para sua fama online.

Quantos filhos Josh e Abbie Herbert têm?

Josh e Abbie Herbert têm dois filhos.

O casal deu as boas-vindas ao primeiro filho, Poppy James Herbert, em maio de 2021. Dois anos depois, Abbie deu à luz seu segundo filho, um filho chamado Jagger, em março de 2023. Os dois filhos aparecem frequentemente nas plataformas das redes sociais de seus pais, compartilhando os holofotes com sua amorosa família.