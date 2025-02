Quem é a esposa de Ke Huy Quan? Histórico de trabalho e relacionamento de eco

Ke Huy Quan e sua esposa Eles estão juntos há vários anos, deixando muitos curiosos sobre sua linha de relacionamento. Ele é um ator vencedor do Oscar, amplamente conhecido por seus papéis em todos os lugares ao mesmo tempo e Indiana Jones e The Doom Temple. Embora sua carreira como ator tenha atraído atenção significativa desde que ganhou o Oscar, muitas pessoas também estão interessadas em seu parceiro de vida, que tem sido seu maior defensor.

Aqui estão detalhes do seu relacionamento.

Quem ela é casada com Ke Huy Quan?

Quan é casado com Echo Quan.

O casal se reuniu pela primeira vez em 2004 no set de 2046, uma sequência de In the Mood for Love, dirigida por Wong Kar-Wai. Naquela época, Echo estava trabalhando com Wong Kar-Wai, enquanto Quan atuou como vice-diretor. Eles foram apresentados pelo cineasta e rapidamente conectados. Desde então, seu relacionamento floresceu, o que acabou levando ao casamento. Enquanto o ano exato de seu casamento permanece sem solução, seu vínculo permaneceu forte, já que ambos são o sistema de apoio inabalável do outro.

Quan também expressou sua profunda gratidão a sua esposa durante o seu discurso de aceitação No Oscar, depois de ganhar o melhor ator de apoio para tudo em todos os lugares de uma só vez.

“Quero agradecer à pessoa mais importante da minha vida. A única pessoa que nunca parou de acreditar em mim, minha esposa, ecoa. Eu te amo de todo o coração. “

Apreciando sua fé nele, ele continuou:

“Eu devo tudo ao amor da minha vida, minha esposa, Echo, que mês após mês, ano após ano, por 20 anos ele me disse que um dia minha hora chegaria” (via PESSOAS).

Qual é o trabalho de Echo Quan?

A Echo trabalhou como tradutor no set para o filme multilíngue em todos os lugares ao mesmo tempo.

Antes de se mudar para Los Angeles, ele trabalhou em Hong Kong para o famoso cineasta Wong Kar-Wai, conhecido por sua cinematografia distinta, música mal-humorada e narração não linear. No entanto, depois de se mudar, ele lutou para encontrar trabalho na indústria por vários anos.

Finalmente, em todos os lugares ao mesmo tempo, dirigido por Daniel Kwan e Daniel Schenert, deu a ele uma chance. Os diretores, conhecidos como “The Daniels”, a elogiaram como “A Alma Secreta do nosso filme” em uma publicação agora eliminada em X.

História do relacionamento de Ke Huy e Echo Quan

A viagem do casal começou quando se conheceram no set de 2046. Introduzido por Wong Kar-Wai, eles rapidamente formaram uma conexão e começaram a sair. Com o tempo, seu vínculo foi aprofundado, o que levou ao casamento. Hoje, eles continuam se apoiando, ecoando um papel integral na carreira e na vida pessoal de Quan.