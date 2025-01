Quem é a esposa de Kyle Chandler? Os filhos de Kathryn e sua história de relacionamento

Muitos fãs estão curiosos para saber mais sobre quem Kyle Chandlerde esposa es e seu histórico de relacionamento. Um ator notável na indústria hoje, Chandler estrelou vários filmes e programas de televisão populares, como Grey’s Anatomy, King Kong, Zero Dark Thirty, Manchester by the Sea e muito mais. Um de seus papéis mais conhecidos é o de Eric Taylor na série da NBC Friday Night Lights, que lhe rendeu o Primetime Emmy Award de Melhor Ator Principal em Série Dramática.

Aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre a esposa de Kyle Chandler e como eles se conheceram.

Quem é a esposa de Kyle Chandler?

Kyle Chandler é casado com Kathryn Chandler (nascida Macquarrie).

Em entrevista com diário dos homensChandler compartilhou que ele e sua família desfrutam de uma vida tranquila juntos em uma fazenda de 33 acres nos arredores de Austin, Texas.

Quantos filhos Kyle Chandler e Kathryn têm?

Kyle e Kathryn Chandler têm dois filhos juntos.

Sua filha mais velha, Sydney, nasceu em fevereiro de 1996 e decidiu seguir os passos do pai. Já atuou em diversos filmes e programas de televisão. Seus papéis mais conhecidos são Violet no thriller psicológico de 2022 Don’t Worry Darling e Chrissie Hynde da minissérie de televisão de Danny Boyle de 2022, The Pretenders in Pistol.

O casal deu as boas-vindas à sua segunda filha, Sawyer, em novembro de 2001. Ao contrário de sua irmã, Sawyer ainda não se tornou atriz. No entanto, ele trabalhou com seu pai no passado. Ela e Kyle defenderam contra a remoção de barbatanas de tubarão, mostrando o quanto a família ama e cuida dos animais.

História de relacionamento de Kyle Chandler e Kathryn

Kyle e Kathryn Chandler se conheceram em meados dos anos 90 em um parque canino da Califórnia, como Kathryn compartilhou em uma entrevista ao Chicago Sun-Times em 1999, dizendo: “Eu levava meu pequeno Jack Russell terrier para lá e, às vezes, eu levava conhecer Kyle e seu cachorro.” Foi ela quem deu o primeiro passo e empurrou seu cachorro para pular em Kyle. Isso desencadeou sua primeira interação e um relacionamento logo se seguiu. No passado, o casal entrou e saiu várias vezes. Mas eles sempre conseguiram encontrar o caminho de volta um para o outro. Eles se casaram oficialmente em 1995. (via Pessoas)