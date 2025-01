Quem é a esposa de Lee Byung-hun? História de trabalho e relacionamento de Lee Min-jung

O lançamento da 2ª temporada do Squid Game na Netflix impulsionou a superestrela sul-coreana Lee Byung Hun no centro das atenções mais uma vez. Lee interpreta com maestria o personagem Front Man na série de sobrevivência favorita dos fãs. O retorno do show fez com que fãs falassem sobre Byung-hun, com muitos demonstrando profundo interesse em sua vida pessoal, principalmente em sua esposa. Mas quem é o parceiro do ator veterano?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o status atual do relacionamento da estrela de GI Joe.

Com quem Lee Byung-hun é casado?

Lee Byung-hun é casado com Lee Min-jung desde 2013.

Ambos se conhecem há algum tempo. Eles enfrentaram muitos obstáculos antes de finalmente se estabelecerem. Apesar dos contratempos iniciais, Byung-hun e Min-jung estão progredindo constantemente em sua união e também compartilham a alegria de serem pais de dois filhos.

Qual é o trabalho de Lee Min-jung?

Assim como Lee Byung-hun, sua esposa também é um grande nome na indústria do entretenimento sul-coreana. Ela é uma atriz.

Embora Lee Min-jung tenha levado mais tempo para estabelecer sua presença como atriz do que como sua esposa, ela agora solidificou com sucesso seu lugar no campo. Min-jung começou sua carreira como atriz de teatro nas peças de Jang Jin antes de passar para a tela grande. Ela ganhou reconhecimento depois de aparecer na série Boys Over Flowers de 2009 antes de ganhar fama generalizada com a comédia romântica Cyrano Agency em 2010. Desde então, a esposa de Lee Byung-hun conseguiu papéis em vários projetos de alto nível, incluindo Wonderful Radio, KBS’s Big e the Drama. , Mais uma vez, entre outros.

A história do relacionamento de Lee Byung-hun e Lee Min-jung

O casal se conheceu em 2006, numa época em que Lee Min-jung ainda procurava seu lugar no showbiz. Apesar de desenvolverem uma simpatia um pelo outro, Lee Byung-hun e Min-jung encerraram seu breve romance devido à lacuna significativa em suas carreiras na época.

Falando sobre sua separação inicial durante uma entrevista ao talk show da SBS Healing Camp, o ator de 54 anos afirmou: “Lee Min-jung estava apenas começando a conseguir um emprego e eu trabalhava o tempo todo… Foi realmente difícil encontrar tempo um para o outro.” (através Sompi)

Lee Min-jung mais tarde ecoou os sentimentos de seu parceiro em sua aparição no Gamsung Camping da JTBC. No entanto, quis o destino, a dupla recebeu uma segunda chance no amor quando a estrela do Squid Game estendeu a mão para seu antigo amor, três anos após seu primeiro encontro. Depois de filmar GI Joe 2, Lee Byung-hun contatou sua agora esposa e a dupla começou a namorar logo depois. Desta vez, o relacionamento culminou em casamento, e os dois se casaram em Seul em 2013.