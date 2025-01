Quem é a esposa de Manti Te’o? Os filhos de Jovi Nicole e sua história de relacionamento

Manti Te’o é uma ex-estrela da NFL que costumava jogar como linebacker. Ao longo de sua carreira, ele jogou por vários times, incluindo San Diego Chargers, New Orleans Saints e Chicago Bears. Ela ganhou as manchetes em 2012 após ser vítima de um escândalo de pesca de gato, que se tornou tema do documentário da Netflix de 2022, intitulado Untold: The Girlfriend Who Didn’t Exist.

Aqui está tudo o que sabemos sobre a esposa de Manti Te’o, o cronograma do relacionamento e mais detalhes sobre o casal.

Quem é a esposa de Manti Te’o?

Manti Te’o é casado com Jovi Nicole Te’o (nascida Engbino).

Jovi Nicole se formou em janeiro de 2023, após concluir um programa acelerado de enfermagem de dois anos. Ela também deu à luz nessa época e documentou a jornada de formatura e maternidade em seu Instagram.

Nicole é atualmente esteticista e atuou como injetora de cosméticos no LUXX Medical Spa & Wellness em Salt Lake City. Além disso, ela é uma entusiasta do fitness e da saúde e costuma compartilhar seus vídeos de treino no Instagram (via Pessoas).

Quantos filhos Manti Te’o e Jovi Nicole têm?

Manti Te’o e Jovi Nicole têm dois filhos juntos.

O casal deu as boas-vindas ao seu primeiro filho, a filha Hiromi “Hiro” Te’o, em 12 de agosto de 2021. Em 2022, Te’o e Nicole anunciaram que estavam esperando um filho no CBS Morning, logo após comemorar o primeiro aniversário de Hiro. . Nicole deu à luz um menino chamado Kyro em 16 de janeiro de 2023.

História de relacionamento de Manti Te’o e Jovi Nicole

Manti Te’o e Jovi Nicole oficializaram seu relacionamento nas redes sociais há quase uma década, em 2015. Te’o pediu Nicole em casamento em fevereiro de 2020, enquanto brincavam com os amigos.

Nicole compartilhou o adorável vídeo da proposta em seu Instagram com a legenda anunciando: “Estamos ENGAJADOS ❤️”. Te’o e Nicole finalmente se casaram em 29 de agosto de 2020 em La Jolla, Califórnia.