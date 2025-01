Quem é a esposa de Mariano Rivera? História de emprego e relacionamento de Clara

Mariano Rivera é um ex-arremessador de beisebol conhecido por jogar 19 temporadas na MLB pelo New York Yankees. Embora suas contribuições para o jogo estejam bem documentadas, os fãs estão curiosos sobre sua vida pessoal. Muitos querem descobrir com quem o pentacampeão da World Series é casado. Então, quem é a esposa de Mariano Rivera e o que ela faz da vida?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a esposa de Rivera, seu trabalho e a história do relacionamento do casal.

Quem é a esposa de Mariano Rivera?

Mariano Rivera é casado com Clara Rivera.

O casal vem se fortalecendo há décadas devido ao respeito e amor um pelo outro.

Qual é o trabalho de Clara Rivera?

Clara Rivera é pastora sênior de uma igreja.

Clara Rivera e seu marido, Mariano Rivera, fundaram sua própria igreja conhecida como Refúgio da Esperança. De acordo com o seu siteEla vem do Panamá e pertence a uma família de oito pessoas que inclui seus pais Juan e Ana e cinco irmãos. Clara e Mariano Rivera expandiram o Shelter of Hope para Westchester, Nova York, onde o primeiro começou a servir como pastor sênior.

Recentemente, em janeiro de 2025, a dupla foi acusada de encobrir abuso sexual no Ignite Life Center da Flórida durante um programa de estágio do abrigo da esperança. O demandante incluiu outro suposto caso de abuso sexual em um churrasco de verão de 2018 na casa de Riveras em Brook View. (através Pessoas)

Enquanto o advogado do casal, Joseph A. Ruta chamado Das acusações “completamente falsas”, parece que ainda não há atualização no caso.

História do relacionamento de Mariano e Clara Rivera

Durante uma entrevista com O jornal New York TimesMariano revelou que ele e Clara Rivera se conhecem desde o ensino fundamental no Panamá. O casal se casou em novembro de 1991 e tinha orgulho de ter três filhos, Mariano Rivera III, Jaziel Rivera e Jafet Rivera.