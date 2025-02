Quem é a esposa de Matthew Modine? Jó e filhos de Caridad Rivera

Os fãs estão ansiosos para aprender mais sobre Matthew ModineA esposa e sua história do relacionamento. Modine é um famoso ator e cineasta que estrelou vários filmes populares e séries de televisão ao longo de sua longa carreira. Seus trabalhos notáveis ​​incluem Stranger Things, Full Metal Jacket, The Dark Knight Rises, Oppenheimer e muito mais.

Aqui está tudo o que sabemos sobre a esposa de Matthew Modine, como eles se conheceram, os filhos do casal e muito mais.

Com quem é Matthew Modine?

Matthew Modine é casado com Caridad Rivera. O casal se casou em 31 de outubro de 1980.

Rivera é de ascendência porto -riquenha e nasceu no lado leste do lado leste de Manhattan. Em uma entrevista com IntimamenteModine revelou que conheceu Rivera em um restaurante na cidade de Nova York, onde trabalhava como chef na época. Rivera ordenou que ele deixasse um prato, mas Modine disse ao garçom para que ele soubesse que ele não viajaria bem. Foi então que os dois se viram pela primeira vez e Modine estava instantaneamente apaixonado por ela.

Falando em seu primeiro encontro e eventual relacionamento, Modine compartilhou: “Ele estava em alguns relacionamentos e queria que alguém fosse amigo. O mais importante é ter um parceiro com quem ele compartilha interesses, que o desafia, que é mais inteligente que você. Então o lado físico é uma vantagem. Eu acertei o Prêmio Fat e obtive os dois!

Qual é o trabalho de Caridad Rivera?

Caridad Rivera é um estilista de maquiagem e armário.

Ao contrário do marido, Rivera permanece longe do centro das atenções. Portanto, não há muita informação sobre seus detalhes profissionais disponíveis publicamente.

Quantas crianças Matthew Modine e Caridad Rivera têm?

Matthew Modine e Caridad Rivera têm dois filhos juntos.

O casal deu as boas -vindas ao seu primeiro filho, um filho chamado Boman, em 8 de novembro de 1985. Como o pai, Boman também trabalha em Hollywood como diretor e produtor de cinema. Ele trabalhou em filmes e projetos notáveis, como o Dark Knight Rises, Kevin Hart: Let Me explica e vários outros curtas -metragens e séries de televisão.

Seu segundo filho, uma filha chamada Ruby Modine, nasceu em 31 de julho de 1990. Ruby também seguiu os passos de seu pai, tornando -se uma atriz notável. Um de seus papéis mais reconhecidos é interpretar a Serra Morton no popular drama negro da comédia sem vergonha.