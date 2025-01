Quem é a esposa de Max Thieriot? História de trabalho e relacionamento de Lexi Murphy

Muitos fãs estão curiosos para saber mais sobre Max ThieriotA esposa e a cronologia de seu relacionamento. Um rosto reconhecível em muitos projetos de Hollywood, Thieriot estrelou vários filmes e programas de televisão populares, como Nancy Drew, The Pacifier, House at the End of the Street, Bates Motel e muito mais. No entanto, ele é mais conhecido por interpretar Clay Spenser na série dramática militar SEAL Team.

Aqui você encontrará tudo o que os fãs precisam saber sobre a esposa de Max Thieriot, como eles se conheceram e sua história de relacionamento.

Com quem Max Thieriot é casado?

Max Thieriot é casado com Lexi Murphy.

Murphy nasceu no norte da Califórnia e morou em Santa Rosa durante sua infância. Ele então se formou em administração pela Loyola Marymount University.

Qual é o trabalho de Lexi Murphy?

Murphy trabalha com seu marido Max em sua vinícola. Vinho dos Sentidos.

Antes de ingressar na Senses Wine, Lexi trabalhou na Landmark Vineyards por três anos. Ela e o marido Max partilham um grande interesse pelos vinhos e pela sua produção. O amor de Thieriot pela profissão foi estabelecido desde muito jovem, pois cresceu numa adega, BA Thieriot, que os seus pais adquiriram no final dos anos 1980. Thieriot decidiu seguir a profissão e fundou a sua própria adega Senses Wines em 2011. dois de seus amigos de infância. Mais tarde, sua esposa Lexi também ingressou no negócio. Seu amor pela indústria do vinho resultou de seu estágio em Napa Valley, que realizou após se formar em 2010.

História do relacionamento de Max Thieriot e Lexi Murphy

Max Thieriot e Lexi Murphy se conheceram em 2005, quando ambos eram adolescentes. Ambos nasceram e foram criados na Califórnia, mas foi durante as férias no Caribe que os dois se cruzaram pela primeira vez. Os dois começaram a namorar logo depois e após sete anos de namoro, Thieriot pediu a Lexi em casamento no mesmo local de férias onde se conheceram. O casal se casou no ano seguinte, em 1º de junho de 2013, em Lake Tahoe. Eles deram as boas-vindas ao primeiro filho, Beaux Thieriot, em 7 de dezembro de 2015, e o segundo filho, Maximus Thieriot, chegou três anos depois, em janeiro de 2018.