Quem é a esposa de Mike Evans? História de trabalho e relacionamento de Ashli ​​​​Dotson

Muitos fãs estão curiosos para saber mais sobre quem Mike Evans‘ é sua esposa e como o relacionamento deles começou. Evans é uma estrela popular da NFL e atualmente joga pelo Tampa Bay Buccaneers como wide receiver com uma carreira excepcional em campo. Naturalmente, os fãs também ficaram curiosos sobre sua vida pessoal.

Aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre a esposa de Mike Evans, como eles se conheceram e a evolução de seu relacionamento.

Com quem Mike Evans é casado?

Mike Evans é casado com Ashli ​​​​Dotson.

Dotson nasceu em 17 de dezembro de 1993 no Texas, filho dos pais Brandi Dotson e Orlando Pierce. Ele se formou em psicologia e se formou no Blinn Junior College, na cidade de Brenham, no Texas.

Qual é o trabalho de Ashli ​​​​Dotson?

Ashli ​​​​Dotson tem um blog sobre estilo de vida.

O blog de Dotson concentra-se em vários aspectos de sua vida e família. Quando ela começou seu blog, Dotson revelou que queria que a plataforma permitisse que as pessoas a conhecessem melhor e compartilhassem seus hobbies e interesses por meio da plataforma. No blog, Dotson fala sobre o marido, a família com os filhos, viagens, saúde, beleza, moda, alimentação e muito mais. Algumas de suas postagens também trazem diversas receitas de sua cozinha. Além de seu blog, Dotson também tem uma presença significativa nas redes sociais com um Instagram Perfil com mais de 25 mil seguidores. Além disso, ela também tem uma página no Pinterest que mostra seus interesses em roupas e utensílios domésticos.

Dotson foi cofundadora da Mike Evans Family Foundation em 2017 com o marido. A organização tem como objetivo apoiar crianças necessitadas, bem como ajudar famílias afetadas pela violência doméstica.

História de relacionamento de Mike Evans e Ashli ​​​​Dotson

Mike Evans e Ashli ​​​​Dotson eram namorados na faculdade e se conheceram em 2013. Dotson estava estudando em Blinn na época, enquanto Evans estudava na Texas A&M University. Seus respectivos colegas de quarto eram amigos e foi assim que o casal se conheceu. Dotson revelou mais tarde que a “conexão foi intensa” desde o primeiro encontro. Os dois não perderam tempo namorando e logo se mudaram para a Flórida juntos depois que Evans foi convocado pelo Tampa Bay Buccaneers. O casal se casou em 13 de fevereiro de 2016 em Houston.

O casal é pai de quatro filhos. Suas filhas Ariah Lynn, Amari Thomas, Aliyah Nicole e a enteada de Dotson, Mackenzie.