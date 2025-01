Quem é a esposa de Miles Teller? História de trabalho e relacionamento de Keleigh Sperry

curioso sobre Esposa de Miles Teller e sua história de amor? O relacionamento deles, desde um encontro casual até uma parceria forte, cativou os fãs enquanto ela apoia sua carreira enquanto constrói seu próprio caminho.

Vamos explorar quem é a esposa de Miles Teller, os destaques de sua carreira e a jornada do casal através de marcos e momentos memoráveis.

Quem é a esposa de Miles Teller?

A esposa de Miles Teller é Keleigh Sperry Teller.

O casal se casou em 2019 em uma cerimônia romântica em Maui, no Havaí, após seis anos de namoro. Nascido em 16 de outubro de 1992 na Califórnia, Keleigh é o caçula de seis filhos. Ela apoia ativamente Miles nas estreias de seus filmes e frequentemente compartilha vislumbres de sua vida juntos nas redes sociais.

Qual é o trabalho de Keleigh Sperry?

Keleigh Sperry Teller trabalhou como modelo e atuação, representando marcas como Gooseberry Intimates e BUXOM Cosmetics. Ele apareceu no videoclipe de Taylor Swift, I Bet You Think About Me (versão de Taylor) em 2021 e colaborou com agências como ONE Management e LA Model Management.

Ele também desenvolveu conexões com celebridades, incluindo Taylor Swift, Julia Garner e Nina Dobrev. Keleigh frequentemente aparece em eventos de alto nível e compartilha destaques de suas interações sociais e viagens em seu perfil do Instagram.

História de relacionamento de Miles Teller e Keleigh Sperry

Miles Teller e Keleigh Sperry se conheceram em 2013 em uma festa pós-Grammy de The Black Keys. Teller ficou imediatamente atraído por Sperry e a convenceu a dançar. Uma semana depois, eles tiveram seu primeiro encontro e sua conexão ficou mais forte. Mais tarde, Teller refletiu sobre o encontro deles, dizendo: “Eu sabia que ela era a pessoa certa” (via Moda).

Em 2017, após quatro anos de namoro, Teller a pediu em casamento durante um safári na África do Sul. Ele amarrou uma rosa a uma árvore com um bilhete marcando os principais marcos de seu relacionamento e pedindo-lhe em casamento. Sperry chamou a proposta de “perfeita” e logo depois eles começaram a planejar o casamento.

O casal se casou em Maui, no Havaí, em 2019. A cerimônia aconteceu em uma igreja católica, seguida de recepção no Hotel Ritz-Carlton Kapalua. Desde então, eles se apoiaram em estreias de filmes, comemoraram marcos nas redes sociais e desfrutaram de uma forte parceria tanto pessoal quanto profissionalmente.