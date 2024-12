Quem é a esposa de Mo Salah? Os filhos dos Magos Sadeq e a história de seus relacionamentos

Talismã do Liverpool FC Mo está errado Atualmente, ele está dominando as manchetes depois que uma facção na internet se ofendeu com sua última postagem de Natal. O atacante egípcio está tendo uma temporada excelente em campo em 2024-25, tendo marcado 33 gols em apenas 24 jogos em todas as competições até o momento. Como tal, muitos fãs expressaram grande curiosidade sobre a vida pessoal de Mo Salah, incluindo a sua esposa. Mas com quem o veterano jogador de futebol é casado?

Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre o status atual do relacionamento de Salah.

Com quem Mo Salah é casado?

Mo Salah é casado com Magi Sadeq desde 2013.

Embora o extremo explosivo seja relativamente activo na frente digital, a sua esposa, pelo contrário, parece preferir a privacidade. Sadeq não parece ter nenhuma conta social, mas ocasionalmente aparece nas postagens do marido.

Quantos filhos Mo Salah e Magi Sadeq têm?

Mo Salah e sua esposa são pais orgulhosos de duas filhas. O três vezes vencedor da Chuteira de Ouro da Premier League deu as boas-vindas à sua primeira filha, Makka, em 2014, enquanto trabalhava no Chelsea. Ele foi então abençoado com sua segunda filha, Kayan, em 2020.

A história do relacionamento de Mo Salah e Magi Sadeq

A dupla se viu pela primeira vez na infância, quando frequentavam a mesma escola, a Escola Mohammed Eyad Al Tantawi. Os pais de Magi Sadeq trabalhavam como professores na escola dela em Nagrig, no Egito, o que parece ter contribuído para o encontro inicial do casal. Mo Salah e sua eventual esposa logo se tornaram namorados de infância e continuaram namorando durante o ensino médio.

Depois de anos juntos, os dois trocaram votos em 17 de dezembro de 2013 em sua cidade natal, Basion Gharbia. Parece que o casal é extremamente dedicado um ao outro. Sadeq também apoia seu companheiro de equipe em suas aventuras esportivas, fazendo aparições regulares nas partidas de Salah.