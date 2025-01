Quem é a esposa de Nicolas Cage? História de trabalho e relacionamento de Riko Shibata

A carreira de Nicolas Cage foi marcada por muitas atuações memoráveis ​​e muitos elogios da crítica, mas sua vida pessoal também cativou seus fãs. Agora, muitos estão curiosos para saber mais sobre a esposa de Nicolas Cage, Riko Shibata, e sua vida juntos.

Aqui está uma visão mais detalhada do relacionamento deles.

Com quem Nicolas Cage é casado?

Nicolas Cage é casado com Riko Shibata.

Recentemente, Nicolas Cage e sua esposa Riko Shibata chamaram a atenção no Globo de Ouro de 2025. O ator, que também estava escalado para se apresentar durante a cerimônia, fez uma aparição memorável ao lado de sua esposa neste prestigiado evento. Cage parecia elegante em um smoking preto atemporal com gravata borboleta, enquanto Riko optou por um xale de pele preto sobre um vestido de contas.

Qual é o trabalho de Riko Shibata?

Riko Shibata é atriz e empresária. Ela é conhecida por seus papéis em Prisioneiros da Terra dos Fantasmas (2021) e Mulher Manequim (2021). Ela é originalmente de Kyoto, Japão.

História do relacionamento de Nicolas Cage e Riko Shibata

O relacionamento de Nicolas Cage e Riko Shibata chamou a atenção de muitos devido à sua natureza acelerada e cronograma único. A dupla se cruzou pela primeira vez em 2020 em Shiga, Japão, onde Cage estava trabalhando em seu filme Prisioneiros da Terra dos Fantasmas. A conexão deles se aprofundou rapidamente. Em fevereiro de 2020, o casal foi visto publicamente junto enquanto visitava o grande túmulo de Cage em Nova Orleans. Cage revelou mais tarde, durante uma aparição no programa de rádio de seu irmão Marc Coppola, que havia ficado noivo de Shibata em agosto de 2020, apesar da distância entre eles. O noivado ocorreu pelo FaceTime, já que Cage estava em Nevada e Shibata havia retornado para Kyoto, no Japão. (através brilhar)

O casamento aconteceu pouco depois, em fevereiro de 2021, e o casal optou por uma pequena cerimônia privada no Wynn Hotel em Las Vegas. Após a cerimônia, Cage e Shibata fizeram sua primeira estreia pública no tapete vermelho na estreia de Pig em julho de 2021. Em 2022, eles deram as boas-vindas ao primeiro filho, uma filha chamada August Francesca. Ela é a terceira filha de Cage e a primeira de Shibata.