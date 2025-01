Quem é a esposa de Patton Oswalt? História do emprego e relação de Meredith Salenger

Curioso Esposa de Patton Oswalt? Temos todos os detalhes sobre seu relacionamento com Meredith Salenger. De seu turbilhão ao seu amor compartilhado pelo cinema e pela comédia, sua viagem destaca a vida pessoal do aclamado comediante e seu talentoso companheiro.

Vamos mergulhar em quem é Patton Oswalt, suas realizações profissionais e os momentos -chave que definem seu relacionamento duradouro.

Com quem é Patton Oswalt?

Patton Oswalt é casado com Meredith Salenger.

O casal se casou em 4 de novembro de 2017, em uma cerimônia oficiada por seu amigo comum, a atriz Martha Plimpton. Seu relacionamento começou no início de 2017 e rapidamente progrediu para um compromisso em julho do mesmo ano.

Oswalt se casou anteriormente com a escritora Michelle McNamara, que morreu em 2016. Ele e McNamara tiveram uma filha, Alice, que Salenger aceitou desde então sua enteada. Oswalt expressou abertamente sua gratidão por encontrar o amor novamente após a morte de sua falecida esposa.

O que é o trabalho de Salenger?

Meredith Salenger é uma atriz e dubladora.

Ele ganhou a fama como atriz infantil no filme de aventura de 1985, The Journey of Natty Gann, e depois apareceu em projetos como Dream to Little Dream, Buffy the Vampire Slayer e Dawson’s Creek.

Além de suas funções de ação ao vivo, ele criou uma carreira bem -sucedida no desempenho da voz. Ela contribuiu para a série animada como Guerra nas Estrelas: The Clone Wars, Star Wars: Tales of the Empire e The Secret Life of Pets 2. Além do entretenimento, Salenger tem um título de psicologia da Universidade de Harvard e trabalhou como mediador especializado em família Lei.

Patton Oswalt e a história do relacionamento de Meredith Salenger

Patton Oswalt e Meredith Salenger foram introduzidos através de conexões mútuas, particularmente a atriz Martha Plimpton (através de Pessoas).

Eles começaram a se comunicar on -line no início de 2017 antes de se encontrarem pessoalmente em maio daquele ano. Sua primeira aparição pública como casal foi na estréia do Baby Driver em junho de 2017, seguida de seu compromisso de compromisso em julho.

Seu casamento ocorreu em Los Angeles, nos estúdios de Jim Henson, em novembro de 2017. Salenger se tornou madrasta da filha de Oswalt, Alice, e adotou todo o coração. O casal também era coanfrerion do podcast, você recebeu minha mensagem de texto?, Onde eles discutiram sua vida diária, cultura pop e trocas humorísticas.