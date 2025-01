Quem é a esposa de Paul Carrick Brunson? Instagram e filhos de Jill

Paul Carrick Brunson Ele é um especialista em altas relações conhecidas por organizar o programa, Lovetown, EUA. Então, Quem é a esposa de Paul Carrick Brunson? E quando o casal encontrou pela primeira vez?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a esposa de Brunson, seu Instagram e os filhos do casal.

Com quem é Paul Carrick Brunson?

Paul Carrick Brunson é casado com Jill.

Atualmente com sede em Washington, distrito de Columbia, ele seguiu sua educação pela Universidade Católica da América. Em 2001, ela começou a trabalhar como coordenadora de recursos humanos na Ikon Office Solutions.

Além disso, Jill se juntou à US Airways como especialista em benefícios e depois trabalhou como analista de benefícios na Howrey LLP. Ele também atuou como coordenador de benefícios na Wilmer Cutler Pickering Hale e Dorr e Wilmer Hale. Em 2010, Jill cofundou sua própria empresa, Brunson Partners (através de LinkedIn).

Brunson e Jill se conheceram mais de duas décadas atrás. Em um post no Instagram, o treinador da vida abriu sobre seu relacionamento com Jill. “Foi uma observação que aconteceu cerca de dois anos em nosso relacionamento. Meu avô morreu e Jill deixou tudo para me apoiar e minha família. Seu apoio foi infinito ”, disse ele (através Coração).

O casal finalmente se casou e tem sido inseparável desde então.

O que é o Instagram de Jill Brunson?

Jill Brunson tem um Instagram Tem o nome de usuário Jillvbrunson.

Seu perfil no Instagram é privado e atualmente possui 10 publicações e um total de 511 seguidores, no momento da redação deste artigo.

Quantas crianças Paul e Jill Brunson têm?

Paul e Jill Brunson têm dois filhos juntos.

O casal se tornou orgulhoso pais de dois filhos através da fertilização in vitro; Eles são chamados Liam e Kingston. Ele abriu sobre a experiência do casal com a fertilização in vitro em um Publicação do Instagram.