Quem é a esposa de Randy Orton? História de trabalho e relacionamento de Kim

Os fãs da WWE estão ansiosos para saber tudo sobre Randy Orton esposa e sua história de relacionamento. Um dos melhores lutadores da indústria hoje, Orton conquistou uma série de títulos cobiçados ao longo dos anos e conquistou o prestigiado Campeonato WWE dez vezes. Escusado será dizer que os fãs também estão curiosos sobre sua vida pessoal.

Aqui está tudo o que sabemos sobre a esposa de Randy Orton, como eles se conheceram e mais detalhes interessantes.

Com quem Randy Orton é casado?

Randy Orton é casado com Kimberly “Kim” Orton (nascida Kessler).

Orton e sua esposa Kim são um dos casais mais queridos da WWE atualmente e compartilham uma linda família com seus filhos.

Qual é o trabalho de Kim Orton?

Kim Orton é apresentadora de podcast e empreendedora.

Orton é o anfitrião do Podcast de esposas de luta livreao lado dos co-apresentadores Giovanna Angle, esposa do Hall da Fama da WWE Kurt Angle, e do proeminente jornalista Jon Alba. O podcast começou em fevereiro de 2022 e se concentra em como as mulheres administram suas famílias enquanto seus maridos estão ocupados com luta livre e outros compromissos profissionais.

Desde a sua estreia, o podcast apresentou uma série de celebridades populares como convidadas, incluindo Reby Hardy, Michelle McCool e vários outros. Além disso, a Sra. Orton possui uma empresa de roupas. Sua marca SLTHR oferece roupas modernas e estilosas para homens, mulheres e crianças, além de acessórios (via Pessoas).

História de relacionamento de Randy e Kim Orton

Randy Orton conheceu Kim durante um evento de luta livre em 2012. Ele a notou assistindo a luta enquanto ele estava no ringue. Orton se aproximou dela após a partida e pediu seu número e os dois logo começaram a trocar mensagens. Eles logo tiveram um jantar e o resto é história.

O casal se casou no dia 14 de novembro de 2015 em Las Vegas, rodeado de amigos e familiares. Sua família é composta por cinco filhos, sendo ela Brooklyn Rose Orton. Randy tem uma filha, Alanna Marie Orton, de seu casamento anterior com Samantha Speno. Kim, por outro lado, tem três filhos, Michael, Robbie e Anthony, de seu relacionamento anterior.