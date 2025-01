Quem é a esposa de Rickie Fowler? História de trabalho e relacionamento de Allison Stokke

Ricky Fowler Recentemente, ele ganhou as manchetes após sua interação hilariante com o também jogador de golfe profissional Shane Lowry na abertura da temporada do TGL. Como tal, os fãs manifestaram interesse especial em saber mais sobre a vida pessoal do vencedor do Prêmio Ben Hogan de 2008. Mas quem é ele? Esposa de Rickie Fowler?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a esposa do jogador de golfe de 36 anos e seu relacionamento.

Com quem Rickie Fowler é casado?

Rickie Fowler é casado com Allison Stokke.

Stokke tem sido uma presença constante em muitos torneios do marido. Tendo crescido em Newport Beach, Califórnia, obteve sua educação primária na Newport Harbor High School antes de se matricular na prestigiada Universidade da Califórnia em Berkeley.

Qual é o trabalho de Allison Stokke?

Assim como Rickie Fowler, sua esposa também se destacou no campo dos esportes.

Allison Stokke é especialista em salto com vara, profissão que adquiriu no primeiro ano. Ela até ficou em segundo lugar no salto com vara em todo o estado e país durante seu último ano. Stokke continuou a seguir sua paixão após sua iniciação na UC Berkeley, juntando-se à equipe de atletismo da instituição.

Após a formatura, Stokke voltou ao salto com vara, desta vez para marcas renomadas de fitness como GoPro, Nike, Uniqlo e Athleta. Ele até tentou competir nas Olimpíadas de Londres de 2012, mas não conseguiu dar o salto na qualificação.

História de relacionamento de Rickie Fowler e Allison Stokke

Rickie Fowler e Allison Stokke começaram sua aventura romântica em 2017.

O jogador de golfe anunciou sua parceria com sua futura esposa postando uma foto dos dois no Instagram. Apenas um ano depois, Fowler fez a pergunta a Stokke durante sua viagem à praia. Em 5 de outubro de 2019, o casal se casou em um casamento na praia em Cabo San Lucas, no México.

Desde então, Fowler e Stokke têm feito progressos constantes e deram as boas-vindas à sua primeira filha, Maya, em 18 de novembro de 2021. Em abril de 2024, o casal confirmou que estavam esperando a segunda filha juntos. Em agosto do mesmo ano, Fowler anunciou a chegada de sua filha mais nova, Nellie, através de Instagram.