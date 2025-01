Quem é a esposa de Robbie Williams? História de trabalho e relacionamento de Ayda Field

Robbie Williams Ele acumulou grande fama como cantor e compositor. Com o lançamento de seu filme biográfico, Better Man, no mês anterior, os fãs se sentiram curiosos sobre sua vida. Muitos querem saber quem ele é casado. Então, quem é? Esposa de Robbie Williams E o que ela faz?

Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre a esposa de William, seu trabalho e a história do relacionamento do casal.

Quem é a esposa de Robbie Williams?

Robbie Williams é casado com Ayda Field.

Em uma entrevista de novembro de 2016 com Mulheres soltasWilliams compartilhou como Field o ajudou a selecionar as músicas que deveriam ser incluídas em seus álbuns durante seu banho de bolha. O cantor compartilhou que sua esposa não gostou da quinta música que ele escreveu no álbum “The Heavy Entertainment Show”. Ele disse: “Ela disse: ‘Não, acho que não’.

O que é o trabalho de Ayda Field?

Ayda Field é uma atriz.

Nascida em 17 de maio de 1979, ela é natural de Los Angeles, Califórnia. Field concluiu sua educação na Harvard-Westlake School e decidiu seguir uma carreira em desempenho. A mulher de 45 anos fez sua estréia em atuação com um episódio da série Girls City. Isto foi seguido por outra aparição episódica no programa, Arliss.

Field saltou para a fama desempenhando o papel de Angela Moroni nos populares dias de Telenovela de nossas vidas. Outros créditos de atuação em campo da AYDA incluem Romeo Fire, Blue Collar TV, Eve, Will & Grace e muitos outros. Ela também apareceu no videoclipe de seu marido Robbie William, corpos.

Robbie Williams e História de Relacionamento de Ayda Field

Robbie Williams e Ayda Field cruzaram pela primeira vez durante um evento cego organizado por um amigo comum em 2007. Os dois começaram a sair, mas se separaram alguns anos antes de se casar. No entanto, a atriz O conselho de Cameron Díaz Até o cantor conseguiu unir o casal.

O casal se casou com uma cerimônia privada em 7 de agosto de 2010, de acordo com Olá. Em setembro de 2012, eles receberam seu primeiro filho juntos, a quem eles chamavam de Theodora “Teddy” Rose. Depois de dois anos, seu segundo filho, Charlton “Charlie” Valentine. Em 2018, eles tiveram sua terceira filha, Colette “Coco” Josephine. Sua família se expandiu ainda mais com o nascimento de seu quarto filho, Beau Benedict Entoven. (através Pessoas)