Quem é a esposa de Robbie Williams? História do trabalho e relacionamento de campo AYDA

Robbie Williams Ele é um músico famoso conhecido por seu único Chartbuster “Angels” e “She Is O único”. Com seu filme biográfico indicado ao Oscar, Better Man agora disponível para transmissão on -line, sua vida pessoal chamou a atenção dos fãs. Então, Quem é a esposa de Robbie Williams? E o que você ganha para ganhar a vida?

Aqui está tudo a saber sobre o cônjuge de Williams, seu trabalho e a história do relacionamento do casal.

Com quem Robbie Williams é casado?

Robbie Williams é casado com Ayda Field.

Williams e Ayda compartilham um relacionamento amoroso juntos. Isso ficou evidente em um vídeo Compartilhado pela recente aparição do casal no Globo de Ouro.

O que é o trabalho de Ayda Field?

Ayda Field é uma atriz.

Nascido em 17 de maio de 1979, Field vem de Los Angeles, Califórnia. Sua mãe, Gwen, deu -se uma excelente produtora de filmes. Ayda seguiu sua educação na escola de Harvard-Westlake. Ele fez sua estréia como ator que se apresenta em um dos episódios de garotas da cidade. Isto foi seguido por um período semelhante na série Arliss.

Field saltou para a fama desempenhando o papel de Angela Moroni nos populares dias de novela de nossas vidas. Também apareceu em programas como TV Blue Collar, Eva, Will & Grace, Power Macacos e muitos outros. Os empréstimos de ação dos filmes de campo incluem fazer perna, o atalho, Austenland, Play Dead e muito mais. Ele também atuou como juiz na temporada de 15 fatores do Reino Unido.

Robbie Williams e a história do relacionamento de Ayda Field

De acordo com o The Mirror, Robbie Williams e Ayda Cield cruzaram pela primeira vez em 2006 durante um documentário de OVNIs da Radio 4 (através de Estilo). Os dois tiveram uma consulta e começaram um relacionamento romântico, mas acabaram se separando no aniversário de 33 anos do cantor. Naquela época, eu estava lutando com vício e fui à reabilitação. No entanto, eles reconciliaram seu relacionamento e logo se comprometeram. Em 7 de agosto de 2010, o casal se casou com uma cerimônia particular em sua casa em Los Angeles.

Em setembro de 2012, Williams e Field receberam seu primeiro filho, Theodora “Teddy” Rose. Depois de mais de dois anos, seu segundo filho, Charlton “Charlie” Valentine. Em 2018, eles tiveram seu terceiro filho através de um substituto chamado Colette “Coco” Josephine. Seu quarto filho Beau Benedict Entoven também nasceu através do sub -rogação em 2020 (através de PESSOAS).