Quem é a esposa de Russell Brand? Seus filhos e história do relacionamento

Russell Brand e o dele esposa Eles se destacam por levar uma vida tranquila e privada no campo inglês e ficar longe do centro das atenções. Portanto, os fãs estão curiosos para aprender mais sobre o casal e o histórico de relacionamentos. Brand é um nome famoso na indústria, um notável comediante e ator que apareceu em muitos filmes, programas e podcasts populares.

Aqui está tudo o que sabemos sobre a esposa de Russell Brand, como eles se conheceram e mais detalhes.

Quem é a esposa de Russell Brand?

Russell Brand é casado com Laura Gallacher.

Gallacher estudou arte na universidade e depois se tornou blogueiro, restaurador e autor. A esposa de Brand escreveu e iluminou vários livros de melhor vendedores, como “The Journal for Magical Everyday Play: Fácil atividades criativas e artesanato para crianças e seus adultos”. Ele se concentra em artesanato para crianças e adultos.

Gallacher vem de uma família famosa. Ela é filha do renomado jogador de golfe escocês Bernard Gallacher, que ocupou a prestigiada posição de ser o capitão da Ryder Cup várias vezes na equipe européia.

Laura passou sua infância em uma das fazendas mais elegantes de Surrey, Inglaterra, a propriedade de Wentworth. Sua irmã, Kirsty Gallacher, também é conhecida na Inglaterra como um modelo de televisão e estrela popular.

Quantas crianças Russell Brand e Laura Gallacher têm?

Russell Brand e Laura Gallacher têm três filhos juntos.

O casal deu as boas -vindas à filha mais velha Mabel em novembro de 2016. Sua segunda filha Peggy chegou em julho de 2018. Em 2023, o casal recebeu o filho. Brand e Gallacher sempre foram reservados em seus filhos e preferem mantê -los longe dos olhos do público. No entanto, em muitas ocasiões, Brand compartilhou o quanto ele gosta de ser um pai (através de Pessoas).

Russell Brand e Laura Gallacher’s Relation History

Russell Brand e Laura Gallacher se reuniram pela primeira vez em 2007, quando foram apresentados pela irmã de Laura Kirst. Eles saíram brevemente quando Brand revelou que ele ainda não estava pronto para o compromisso. Três anos depois, o comediante casou -se com o ícone pop Katy Perry antes que seu casamento de alto perfil terminasse em 2012.

Após seu divórcio, Brand se reconectou com Gallacher em 2015, e o casal reviveu seu relacionamento. Desta vez, no entanto, foi o teste do tempo e o casal tem sido inseparável desde então. Os dois finalmente trocaram seus votos em agosto de 2017 na Inglaterra.