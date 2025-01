Quem é a esposa de Ryan Day? Os filhos de Nina e sua história de relacionamento

Treinador Dia de Ryan Ele foi notícia recentemente quando conquistou a vitória no campeonato nacional no estado de Ohio. Embora as conquistas de Day no futebol sejam bem conhecidas, há muita curiosidade em relação à sua vida pessoal. Então, Quem é a esposa de Ryan Day? E quando o casal se conheceu?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a esposa de Day, seus filhos e a história do relacionamento do casal.

Com quem Ryan Day é casado?

Ryan Day é casado com Nina.

Nina cresceu em Manchester, em New Hampshire, e vem de uma família de quatro pessoas. Isso inclui seus pais Stan Spiriou e Patricia, seu irmão Chuck e sua irmã gêmea, Kelly. Seu pai serviu como técnico do time masculino de basquete da Southern New Hampshire University por 33 temporadas. Ela continuou seus estudos na Universidade de New Hampshire e apoiou a carreira de treinadora de futebol do marido. Ela é conhecida como a “Primeira Dama do Futebol do Estado de Ohio”.

Nina também é defensora da saúde mental e ela e Day criaram o Fundo de Resiliência Nina e Ryan Day para apoiar pesquisas em saúde mental (via Pessoas).

Quantos filhos Ryan e Nina Day têm?

Ryan e Nina Day compartilham três filhos.

O casal tem orgulho de ter três filhos, incluindo um filho, Ryan Jr., e duas filhas, Grace e Ourania. Ryan Jr, também conhecido como RJ, é um estudante do ensino médio em Columbus e também se tornou zagueiro de futebol como seu pai.

História do relacionamento de Ryan e Nina Day

A dupla se conhecia desde a infância e jogavam T-ball juntos. Ryan e Nina Day estudaram na mesma escola e também na mesma universidade. No entanto, eles estavam supostamente em um relacionamento intermitente na época. Logo, os dois se reconectaram após a faculdade e se casaram em junho de 2005.

Em agosto de 2024, Nina falou sobre sua história de amor e casamento bem-sucedido com WBS 10TVafirmando: “Havia um nível de conforto com ele. Ainda somos melhores amigos. “Acho que essa é a melhor maneira que um casamento pode ser.”