Quem é a esposa de Scott Wolf? O trabalho e os filhos de Kelley Limp

Scott Lobo não consigo impressioná-la esposa com seu conselho de doutorado, embora a estrela do Partido dos Cinco tenha interpretado um profissional médico em vários programas populares de televisão. O ator de 56 anos apareceu recentemente no talk show. Mora com Kelly e Mark para falar tudo sobre seu “grupo de cinco” em casa, incluindo seus três filhos e sua esposa.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a esposa, os filhos e o histórico de relacionamento de Scott Wolf.

Com quem Scott Wolf é casado?

Scott Wolf é casado com Kelley Limp.

O ator de Percepção é casado com Kelley há quase duas décadas. Manter o estrelato e uma vida conjugal feliz não é fácil. Mas a dupla foi transparente sobre como eles navegaram em tempos difíceis, mantendo intacta a santidade das relações privadas.

As cartas sinceras de Limp ao marido, compartilhadas publicamente no Instagram, tocaram muitos. Em uma dessas cartas, a esposa do ator The Nine escreveu: “Casamento, amizades, relacionamentos de todos os tipos são uma dança. Nunca seja uma linha reta. “Nunca sem enredo, reviravoltas.”

Ele acrescentou: “Há uma coisa que nós dois aprendemos: você tem que estar disposto a amar mais a si mesmo para realmente amar alguém mais. E sim, como todas as histórias de amor incríveis, continuamos a escolher o poder do amor, uma e outra vez.”

Qual é o trabalho de Kelley Limp?

Kelley Limp é bacharel em Psicologia Clínica pelo Westminster College (via LinkedIn). Além de manter sua vida de celebridade como esposa de Scott Wolf, ela continuou sua prática particular de psicologia por mais de uma década. Seu trabalho com centenas de pacientes resultou no livro FLOW: Finding Love Over Worry: A Recipe For Living Joyfulness.

Falando do trabalho de Kelley como excelente coach de vida, Libby Moore, ex-chefe de gabinete de Oprah Winfrey, ele escreveu em uma resenha de livro“Kelley ajudou a me guiar em vários momentos de “Amor vs. Preocupação” e, caramba, ela é BOA! Ele faz isso sem esforço, com o campo de força do ninja do amor que ele é.”

Quantos filhos Scott Wolf e Kelley Limp têm?

Scott Wolf e Kelley Limp compartilham três filhos: Jackson, Miller e Lucy. O ocupado casal de celebridades, que se casou em 2004, compartilhou suas opiniões sobre a paternidade há alguns anos. Kelley disse Pessoas“As crianças estão crescendo muito rápido. Portanto, há uma parte do meu coração que só quer engolir isso e fazer menos para que eu possa passar mais tempo com eles. “Não estou pronto para devolver isso.” Scott acrescentou que está gostando “deste grande bolsão onde eles ainda querem estar perto de nós na maior parte do tempo”. Ele acrescentou: “Ainda mantemos nossa credibilidade!”