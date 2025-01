Quem é a esposa de Steve Carell? Os filhos de Nancy e sua história de relacionamento

Steve Carell é um comediante e ator premiado conhecido por seu trabalho na comédia da NBC The Office, The 40-Year-Old Virgin, Little Miss Sunshine, The Big Short, Foxcatcher e muito mais. Ele está atualmente no noticiário depois que começaram a circular relatos de que sua próxima série da HBO com o criador de Scrubs, Bill Lawrence, entraria em produção na primavera de 2025. Carell também chamou recentemente a atenção depois que um roteirista de The Office criticou o esboço do SNL do qual ele fez parte em 2008 E agora, as pessoas estão investigando a vida pessoal de Carell e se ele tem uma esposa. Aqui estão todos os detalhes sobre a esposa de Steve Carell e seu histórico de relacionamento.

Com quem Steve Carell é casado?

Steve Carell é casado com Nancy Walls Carell, atriz e ex-membro do elenco do SNL. Originária de Massachusetts, Nancy Walls frequentou o Boston College, onde fez parte do My Mother’s Fleabag, um grupo de improvisação.

Ele foi um membro do elenco principal na 21ª temporada do Saturday Night Live. Ele também atuou como correspondente no The Daily Show por vários anos. Além disso, ela interpretou Carol Stills em The Office e dublou Helen Goode em The Goode Family. Na tela grande, ele apareceu em filmes como Anger Management, The 40-Year-Old-Old Virgin e Procurando um Amigo no Fim do Mundo. Além disso, Nancy Walls também co-desenvolveu a sitcom/paródia policial Angie Tribeca com seu marido.

Quantos filhos Steve e Nancy Carell têm?

Steve e Nancy Carell têm dois filhos. A filha deles, Elisabeth Anne Carell, nasceu em maio de 2001. Eles deram as boas-vindas ao filho, John, em junho de 2004.

História de relacionamento de Steve e Nancy Carell

Steve e Nancy Carell se conheceram quando esta estava participando de uma aula de improvisação que a primeira ministrava no Second City. O casal se casou em 5 de agosto de 1995.

Refletindo sobre seu relacionamento com sua esposa em uma entrevista de 2013 com o guardiãoCarell percebeu como seu senso de humor se alinhou. E acrescentou: “Neste mês de agosto celebraremos 18 anos de casamento. As pessoas dizem qual é o segredo do casamento? Não há segredo, acho que você tem sorte.