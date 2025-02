Quem é a esposa de Steve Gleason? Michel Varisco’s Kids & Instagram

Steve Gleason e o dele Esposa, Michel Varisco, Estou casado há mais de 16 anos, e os fãs estão curiosos em saber mais sobre o relacionamento deles. Gleason é um ex -jogador profissional de futebol, amplamente conhecido por jogar como segurança para os santos de Nova Orleans. Embora ele tenha se aposentado, sua carreira na NFL ainda é amplamente lembrada. No entanto, os fãs estão ansiosos para aprofundar sua vida pessoal. Então, quem é a esposa de Steve Gleason?

Aqui estão todos os detalhes.

Com quem é Steve Gleason?

Steve Gleason é casado com Michel Varisco.

As estradas de Gleason e Michel Varisco cruzaram pela primeira vez no New Orleans Jazz Fest, por NOLA. No entanto, foi após a aposentadoria da NFL de Gleason em 2008 que se casou oficialmente. Desde então, ela tem sido seu sistema de apoio através dos grossos e finos.

Depois de aprender sobre o diagnóstico de ELA, três anos após seu casamento, Gleason apreciou por não desistir e continuar mostrando suas habilidades criativas através de seu livro intitulado Uma vida impossível. Nele, ela disse: “É um grande problema. O cara não pode escrever, e ele escreve um livro. É um feito notável” (via Distratificar).

Quantas crianças têm Steve Gleason e Michel Varisco?

Gleason e Varisco compartilham dois filhos: uma filha e um filho.

Após o casamento, o casal foi abençoado com dois filhos charmosos chamados Rivers e Gray. Em seu livro, Gleason analisa como seus filhos são a fonte de sua vontade de viver. Ele escreveu: “Ser um pai ativo e envolvido tem sido o compromisso mais importante em minha vida, mas, além de fornecer enorme alegria e inspiração, pode ser uma fonte profunda de dor”. Mas ele também sente a tristeza de não ser um pai “bom o suficiente” para eles devido à sua condição. Ele também compartilhou que não precisa abraçar seus filhos.

O que é o Instagram de Michel Varisco?

A identificação do Instagram da Varisco é @Mvarisco.

O VARISCO não parece ativo no Instagram. No entanto, de acordo com a atividade alimentar deles, geralmente atualiza seus seguidores publicando fotos de sua família. Também parece ser um artista, que exibe obras de arte em seu site, o link que ele mencionou em sua biografia.