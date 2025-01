Quem é a esposa de Steve Gutenberg? História de trabalho e relacionamento de Emily Smith

Steve Guttenberg e sua esposa, Emily Smith, estão casados ​​há quase 6 anos, o que despertou curiosidade sobre a linha do tempo de seu relacionamento. Ele é um notável ator, diretor e produtor, popularmente conhecido por suas passagens pela Academia de Polícia, PS Your Cat Is Dead!, Three Men and a Little Lady e outros. Embora sua carreira no entretenimento continue sendo a mais comentada, sua vida pessoal também atraiu atenção.

Aqui estão detalhes sobre a esposa de Gutenberg e a linha do tempo de seu relacionamento.

Com quem Steve Gutenberg é casado?

Gutenberg é casado com Emily Smith.

O casal se conhece desde 2014. Após alguns anos de namoro, Gutenberg e Smith ficaram noivos em dezembro de 2016. Os fãs descobriram o noivado por meio de Smith. postar no facebookque mostrou a dupla exibindo seus anéis. A legenda dizia: “Sim, sim, sim”. Em 2019, Pessoas Eles confirmaram que agora são um casal. Eles realizaram uma cerimônia de casamento íntima em Malibu, rodeados de amigos e familiares.

Qual é o trabalho de Emily Smith?

Smith é repórter e agente imobiliário licenciado.

de acordo com ela Perfil do LinkedInfrequentou a St. Bonaventure University e concluiu seu bacharelado em Comunicação, Jornalismo e programas relacionados. Ele também adquiriu sua licença de agente imobiliário da Berkshire Hathaway. Após concluir sua graduação, ela se tornou repórter da WABC TV na cidade de Nova York.

Atualmente, ela trabalha na CBS Corporation como repórter WCBS, âncora substituta e produtora e repórter de segmento. Ela também hospeda um segmento na rede chamado Living Large, que leva os espectadores a conhecer suas casas. Colabore com a Berkshire Hathaway HomeServices California Properties, ajudando as pessoas a encontrar/vender suas propriedades ou ativos.

História de relacionamento de Steve Gutenberg e Emily Smith

Em 2014, Scott Rapoport da WCBS-TV marcou um encontro às cegas para Guttenberg e Smith, marcando o início de sua história de amor. Eles finalmente se encontraram para beber e conseguiram estabelecer uma conexão instantaneamente. Um ano depois, eles começaram a ficar juntos.