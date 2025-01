Quem é a esposa de Steve Scalise? O trabalho e os filhos de Jennifer

Steve Scalise ganhou as manchetes no meio da cerimônia de posse do presidente Donald Trump. Um político que atualmente atua como líder da maioria na Câmara dos Representantes continua a ser manchete em sua vida profissional, mas agora o foco mudou para sua vida pessoal. Os fãs agora querem saber com quem Scalise é casado. Então quem é? Esposa de Steve Scalise E o que ela faz?

Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre a esposa do político, seu trabalho e seus filhos.

Com quem Steve Scalise é casado?

Steve Scalise é casado com Jennifer.

O casal namorou por alguns anos e finalmente se casou em 19 de março de 2005 na Catedral de Louis, em Nova Orleans. (através vezes agora)

Jennifer tem sido uma parceira solidária de Scalise. Ela sempre esteve ao lado dele e o apoiou nos bons e maus momentos. Scalise continua elogiando sua esposa. Em 2017, ele twittou para desejar a ela um feliz Dia das Mães, chamando-a de “melhor mãe”.

Steve Scalise e Jennifer permaneceram fortes por quase duas décadas com amor e apoio mútuo.

Qual é o trabalho de Jennifer Scalise?

Jennifer Scalise supostamente trabalhou para uma empresa de consultoria ambiental. (através O Sol dos EUA)

Scalise foi criado na Louisiana e continuou seus estudos na Andrew Jackson Fundamental High School em Chalmette. Durante a época de seu casamento, ela supostamente trabalhou para uma empresa de consultoria ambiental com sede no Kansas, conhecida como SES, Inc. Ela tem uma conta privada no Instagram com um total de 134 seguidores.

Quantos filhos Steve e Jennifer Scalise têm?

Steve e Jennifer Scalise são pais orgulhosos de dois filhos.

O casal divide dois filhos, incluindo um filho chamado Harrison e uma filha chamada Madison. Eles supostamente estão criando seus filhos em Jefferson, Louisiana.