Quem é a esposa de Sting? História do trabalho e o relacionamento de Tudie Styler

Sting’s A vida pessoal tem sido um tópico de interesse público, particularmente o seu casamento durável com o seu esposa. Enquanto o lendário músico e ex -líder policial continuam sua carreira, muitos se sentem curiosos com a história profissional de sua esposa e seu relacionamento de décadas.

Aqui está um olhar detalhado de quem é a esposa de Sting, sua carreira em entretenimento e filantropia e a história de seu relacionamento.

Com quem está picada?

Sting, cujo nome verdadeiro é Gordon Matthew Thomas Sumner, é casado com Trudie Styler.

O casal se casou em 20 de agosto de 1992, em uma cerimônia civil em Londres, seguida de uma celebração maior em Wiltshire, Inglaterra. Eles estavam juntos há dez anos antes de se casar oficialmente.

Antes de seu casamento com Styler, Sting era casado com a atriz Frances Tomelty, com quem ele compartilha dois filhos. Com Styler, ele tem mais quatro filhos, o que o torna seis anos. O casal está juntos há mais de quatro décadas e continua a manter uma sólida associação pessoal e profissionalmente.

Qual é o trabalho de Trudie Styler?

Trudie Styler é atriz, produtor e diretor.

Trudie Styler iniciou sua carreira na Royal Shakespeare Company e atuou em filmes e programas de televisão, como Jair Game, Pose e The Rubly’s Bridle. Freak Show (2017) também dirigiu e produziu Lock, Stock e Two Smoking Barrels (1998) e American Honey (2016).

Além do entretenimento, Styler é filantropo e ativista ambiental. Ela confundiu o Fundo da Floresta Rain para Sting e o Dr. Franca Sciuto em 1989 para apoiar as comunidades indígenas e os esforços de conservação. Ele também colaborou com o UNICEF e outras organizações humanitárias.

Histórico de relacionamento Sting e Trudie Styler

Sting e Tudie Styler se conheceram no final da década de 1970, quando Styler conhecia a primeira esposa de Sting, Frances Tomelty. Seu relacionamento romântico começou depois que o casamento de Sting com Tomelty terminou. O casal morou juntos por uma década antes de se casar em 1992 na Inglaterra. (através O guardião)

Eles têm quatro filhos juntos: Mickey, Jake, Eliot (também conhecido como músico Coco) e Giacomo. Além de sua vida pessoal, eles colaboraram em vários projetos criativos, incluindo produção de filmes e iniciativas ambientais.

Sting e Styler têm uma vinícola em Il Palagio, onde o tempo gasta com frequência (através de Pessoas). Seu casamento durou mais de 30 anos, durante os quais eles trabalharam juntos em esforços filantrópicos, particularmente na conservação do meio ambiente.