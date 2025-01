Quem é a esposa de Terry Crews? História de trabalho e relacionamento de Rebecca King-Crews

Muitos fãs estão curiosos para saber mais sobre Tripulações de Terry‘esposa e a história de seu relacionamento. Embora tenha começado sua carreira como jogador de futebol, Crews é agora um rosto popular no showbiz. Ele é um ator e apresentador de televisão querido que apareceu em vários programas e filmes ao longo dos anos, incluindo Brooklyn Nine-Nine, White Chicks, Blended e muito mais. Crews apresentou America’s Got Talent e sua série spin-off America’s Got Talent: The Champions.

Aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre a esposa de Terry Crews, como eles se conheceram e a linha do tempo de seu relacionamento.

Com quem Terry Crews é casado?

Terry Crews é casado com Rebecca King-Crews.

Rebecca King-Crews nasceu em Benton Harbor, Michigan, mas depois mudou-se para Gary, Indiana, onde cresceu. Em 2017, ele postou uma foto dela. Instagram onde ela orgulhosamente usou a coroa do concurso Miss Indiana, que ganhou em 1984.

Qual é o trabalho de Rebecca King-Crews?

Rebecca King-Crews é cantora.

King-Crews vem de uma família de músicos, pois seu pai também era músico. No entanto, ela infelizmente o perdeu aos 6 anos de idade, quando ele faleceu em 1972. Ela então se formou na Western Michigan University em 1987, onde se formou em música e teatro. Ele lançou seu primeiro single em 2014, intitulado “Can I Stay”.

Para obter uma opinião honesta sobre sua música e sua arte, ela introduziu seu pseudônimo Regina Madre. Falando sobre esta decisão em Revista AutoridadeKing-Crews declarou: “Descobri que fui julgado principalmente pela minha notoriedade, e não pela música, então decidi permanecer anônimo e criar um pseudônimo.” Seu primeiro álbum autointitulado foi lançado em 2021 e trazia mais singles como “What You Wanna Do?” e “Nunca mais seja o mesmo.”

História de relacionamento de Terry e Rebecca King-Crews

Terry Crews e Rebecca King-Crews eram namorados de faculdade que se conheceram na década de 1980 enquanto estudavam juntos na Western Michigan University. No entanto, nenhuma faísca surgiu no primeiro encontro. O relacionamento demorou para se tornar romântico e depois de alguns anos de namoro, o casal se casou em 29 de julho de 1989. O casal esteve muito perto de se separar em 2010, quando Crews revelou que havia sido infiel. Porém, o casal superou esse grande obstáculo e superou a luta juntos.

O casal tem cinco filhos: as filhas Azriél, Tera e Wynfrey e o filho Isaiah. Rebecca também tem uma filha chamada Naomi de seu relacionamento anterior, que Terry adotou após o casamento.