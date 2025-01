Quem é a esposa de Theo James? História de trabalho e relacionamento de Ruth Kearney

De Tiago Theo é conhecido por manter sua vida privada longe dos olhos do público, os fãs sempre tiveram curiosidade em saber mais sobre sua esposa. Um rosto notável na indústria, o ator inglês apareceu em uma série de filmes e programas populares ao longo dos anos. James ganhou popularidade depois de estrelar a série Divergente como Quatro, também conhecido como Tobias Eaton. Outros filmes e programas incríveis em seu repertório incluem The Time Traveller’s Wife, The Gentlemen, Underworld: Blood Wars e muito mais.

Aqui você encontrará tudo o que sabemos sobre a esposa de Theo James, como eles se conheceram e mais detalhes interessantes sobre o casal.

Com quem Theo James é casado?

Theo James é casado com Ruth Kearney.

Kearney nasceu em Londres, filha de pais irlandeses, mas a família mudou-se para Dublin quando ela tinha cinco anos. (através roupas femininas diárias) Depois de frequentar o St. Andrew’s College, Booterstown, ele obteve seu diploma em Drama e Clássicos com honras do prestigiado Trinity College. Após a formatura, Kearney treinou na Bristol Old Vic Theatre School.

Qual é o trabalho de Ruth Kearney?

Assim como Theo James, sua esposa também é atriz.

Ruth Kearney começou sua carreira de atriz no palco e apareceu em diversas produções teatrais de peças populares. Ela fez sua estreia nas telas em 2009, estrelando um filme para televisão chamado Gracie! Desde então, a atriz apareceu em vários filmes e programas de televisão notáveis ​​ao longo dos anos.

Um dos papéis mais conhecidos de Kearney é como Jessica “Jess” Parker na série britânica de ficção científica Primeval. Outros títulos famosos de sua filmografia incluem Flaked, Tyrant e muito mais. Kearney compartilhou a tela com o marido na série dramática histórica Sanditon.

História de relacionamento de Theo James e Ruth Kearney

Theo James conheceu sua esposa Ruth Kearney em 2009, quando ambos treinavam na Bristol Old Vic Theatre School, uma alma mater compartilhada por vários outros atores britânicos renomados, como Olivia Colman e Gene Wilder.

Em entrevista com O padrão de LondresJames compartilhou como as faíscas voaram quase imediatamente e não demorou muito para que o casal começasse a namorar. Após uma década de namoro, o casal finalmente se casou em 2018 na Prefeitura de Islington.

Theo James e Ruth Kearney têm dois filhos juntos. O casal deu as boas-vindas à filha em agosto de 2021. O segundo filho, um menino, chegou dois anos depois, em 2023. Como o casal prefere manter a vida familiar em segredo, não revelou publicamente os nomes dos filhos.